Gençlerin yüzde 75'ine göre rüşvet doğal

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) “Gençlik Araştırması” sonuçları açıklandı. Ankara’da bin 783 genç ile yapılan ankete göre gençlerin yüzde 90’dan fazlası işsizliğin sona ereceğine inanmıyor. Yüzde 30,4’ü, itibarın parada olduğuna, yüzde 75,7’si ise geçinmek için rüşvet almanın doğal olduğuna inanıyor.

Üç başlıktan oluşan anket, bin 783 denek üzerinde yapılırken deneklerden yüzde 53,3’ünün erkek, yüzde 46,7’sinin kadın olduğu ifade edildi. Zaman'da yer alan habere göre, deneklerden 67,4’ünün 18-24 yaş aralığında, yüzde 32,6’sının 25-30 yaş aralığında bulunduğu, yüzde 33,2’sinin öğrenci, yüzde 30,5’inin işsiz, yüzde 29,5’inin çalıştığı bildirildi.

Araştırmanın ‘Gençliğin gözünde itibar’ başlıklı birinci bölümünde deneklere ‘İtibar kelimesi denilince hangisini anlıyorsunuz’? diye soruldu. Deneklerden yüzde 30,5’i ‘para’, yüzde 26,6’sı ‘güç’, yüzde 21,1’i ‘mevki’ ve yüzde 15,4’ü ‘saygınlık’ yanıtını verdi. ‘İtibar sahibi olmak, karşı cinsle olan ilişkilerin gelişmesi için önemli midir?’ sorusuna ‘Çok önemlidir.’ yanıtını verenlerin oranı yüzde 42,8 oldu. ‘İtibarın en büyük simgesi sizce nedir?’ sorusuna da gençlerin yüzde 20,8’i ‘Kuvvetli bir banka hesabı.’ yanıtını verdi. Araştırmanın ‘Gençlik ve iş hayatı’ başlıklı ikinci bölümünde ise deneklerden yüzde 72,5’i ‘Çok önemli bir şirkette yönetici olmak, konusunda uzman olmaktan daha önemlidir. Bu yoruma katılıyor musunuz?’ sorusuna ‘evet’ yanıtını verdi. Deneklerden yüzde 75,7’si ‘Geçimini sağlamak için rüşvet almak çok doğaldır. Bu yoruma katılıyor musunuz?’ sorusuna ‘Evet, doğaldır.’ yanıtını verdi. ‘İşyerinizin, nasıl bir ortamda olmasını isterdiniz?’ sorusuna ise gençlerin önemli bölümü ‘Çok iyi bir maaşı olan bir iş.’ yanıtını verdi.

Araştırmanın ‘Gençliğin geleceğe bakışı’ başlıklı son bölümünde de gençlerin umutsuzluğu ortaya çıktı. Gençlerden yüzde 84,2’si, Türkiye’nin önümüzdeki 15 yıl içinde AB’ye giremeyeceğini, yüzde 87,2’si Türkiye’nin gelişmişlik ve refah düzeyinin artmayacağını, yüzde 85,3’ü eğitim sorunuyla ilgili sıkıntıların bitmeyeceğini, yüzde 90,7’si ise işsizlik sorununun çözülmeyeceğini söyledi. Gençlerden yüzde 81,9’u yine önümüzdeki 15 yılda siyasetin toplumun gerisinde kalacağını ifade etti.