Gençlerde geniz kanseri oranı artıyor

Başta Çin olmak üzere asıl olarak Asya ülkelerinde rastlanan bu hastalığın Türkiye'de göreceli olarak ABD ve Avrupa'ya oranla daha sık ortaya çıktığı ve diğer kanserlerden farklı olarak önceki yıllarda daha çok ileri yaş grubunda sık görülürken; ülkemizde 10-20 yaş grubunda görülme sıklığının arttığı belirlendi. Bu yaş grubunda görülme nedenleri arasında akraba evliliklerinin rolü olabileceği yolunda şüpheler bulunuyor.

Geniz, burnun gerisinde, başın tam merkezinde bulunan boşluğa verilen isim. Bu bölgede östaki tüpleri aracılığıyla orta kulağa bağlantı olması, buradaki bir rahatsızlığın sıradan bir kulak-burun-boğaz hastalığı gibi görülmesine yol açabiliyor. Belirtileri böyle yorumlayan hastaların doktora ileri evrede gitmesi de tedaviyi zorlaştırıyor.

Geniz kanserinin nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, hastalığın kesin nedeninin bilinmediğini acak tütsülenmiş yiyecek tüketilmesi, kimyasal maddelerle temas edilmesi, Epstein-Barr Virüs (EBV) enfeksiyonu ve kronik burun enfeksiyonlarını rol oynadığını söylüyor.

Bu kanser türü, çevreye doğru büyüyerek burun içine, damağa, yutağa, beyne yayılabiliyor. Bölgesel sıçrama yaparak boyunda lenf bezlerine ve daha da ötesi akciğer, kemik gibi uzak dokulara kadar yayılım gösterebiliyor.

Geniz kanserinin belirtileri şöyle sıralanıyor:

Burun tıkanıklığı

Burun kanaması

Genizden konuşma ve konuşma bozukluğu

Tek ya da çift taraflı işitme kaybı, uğultu (orta kulakta sıvı birikimine bağlı)

Boyunda şişlik (tek ya da çift taraflı)

Şaşılık, çift görme, görme bozuklukları

Yüzde uyuşukluk, karıncalanma, ağrı

Koku alma bozuklukları

İçilen sıvıların burundan gelmesi

Peki tedavi yöntemleri neler?

Tedavi, hastalığın evresine göre değişiklik gösteriyor. Sadece radyoterapi yeterli olabileceği gibi ilerlemiş evrelerde radyoterapi ve kemoterapi beraber uygulanıyor. Cerrahi uygulamalar, hastalığın buluduğu bölge nedeniyle, tedavide çok geniş yer tutmuyor. Sadece biyopsi ve kulakta sıvı birikmesi durumunda kulak zarına havalandırma tüpü takılması operasyonları yapılabiliyor. Bazı durumlarda ise genizdeki tümöre de cerrahi uygulanabiliyor.