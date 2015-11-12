Gençlerde cinsel bilinç artıyor



"Gençler cinselliğe giderek daha erken yaşta başlıyor, korunmaya önem vermiyor" gibi klişeler yapılan bir araştırmayla çürütüldü. Alman Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi'nin Almanya çapında yaptığı araştırmaya 14-25 yaş grubunda toplam 5 bin 750 kişi katıldı.

Araştırmanın öne çıkan bulgularından biri, gençlerin ilk cinsel deneyimlerini giderek daha erken yaşta edindikleri klişesinin çürütülmesiydi. 14 yaşındaki gençler arasında yapılan anketler, bu yaşta cinsel deneyimin bir istisna olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. 14-17 yaş grubunda cinsel aktiflikte geçen yıllara göre bir artış olmadığı da ortaya çıktı.

“Değerler değişiyor“

Alman Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi Başkanı Heidrun Thaiss, bu yaş grubunda 2005 yılına kadar cinsel aktiflikte artış olduğunu, ancak bu eğilimin artık durduğunu, hatta gerilemeye başladığını kaydetti. Gençlerin Cinselliği 2015 adlı araştırmanın ilk sonuçlarını Berlin'de kamuoyuyla paylaşan Thaiss, bunun değerlerdeki değişimden kaynaklanabileceğini belirtti.

Alman Federal Sağlık Aydınlatma Merkezi, 1980 yılından bu yana genel olarak gençler, 2005 yılından beri de ayrıca göçmen kökenli gençler arasında cinsellik, korunma ve cinsel aydınlanma konusunda anketler düzenliyor.

“Almanlar daha erken başlıyor“

Araştırmaya göre 17 yaşındaki gençlerin yarısından fazlası cinsel deneyime sahip. Genel olarak kızların erkeklerden daha erken yaşta cinsel deneyim yaşadığı görülüyor. Hemen her yaş grubunda Alman kökenlilerin ilk cinsel deneyimlerini yabancı kökenli yaşıtlarından daha erken yaşadıkları belirtiliyor.

Yıllara göre araştırma sonuçları değerlendirildiğinde korunma konusunda da bilincin önemli ölçüde arttığı görülüyor. 14-17 yaş grubunda genç kadınların sadece yüzde sekizi ve genç erkeklerin yüzde altısı ilk cinsel deneyimde korunmadıklarını belirtiyor. Bu oran 1980 yılında ise erkeklerde yüzde 29, kadınlarda yüzde 20'ydi. Thaiss, bu sonucu çok önemli bir başarı olarak değerlendirdi.

“Öğretmenlere büyük iş düşüyor“

Yabancı kökenli gençler arasında ise korunmayanların oranı çok daha hızlı bir şekilde düştü. Bu grupta anketlerin başlatıldığı 2005 yılında erkeklerin yaklaşık üçte biri korunmaya gerek görmezken son araştırmada sadece onda birlik kesimin korunmadığı ortaya konuyor. Yabancı kökenli kadınlarda ise korunmayanların oranı 2005'teki yüzde 20'den yüzde 2'ye düştü.

Thaiss Almanya'da cinsel aydınlatma işinin özellikle ebeveynlere düştüğünü, ancak okulda da neredeyse her çocuğun cinsellik konusuyla karşılaştığını belirtti. Thaiss, Müslüman ebeveynlere sahip çocuklarda cinsellik konusunun evde genelde tabu olmasından dolayı öğretmenlere önemli rol düştüğüne de dikkat çekti.

2014 yılının ilk yarısında yapılan araştırmada 14-17 yaş grubundaki 3 bin 500 genç ve ebeveynleriyle konuşuldu. Ayrıca 25 yaşa kadarki grupta 2 bin 250 genç yetişkinle anketler yapıldı.