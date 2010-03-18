Gençler tavsiyeyi de internetten alıyorlar

T24 - İngiliz gençleri, şahsi sorunlarının çözümü için anne-babaları ve arkadaşları yerine internetten tavsiye alıyor.



"Maximiles Surveys" adlı kuruluşun 25 yaşın altındaki bin genç üzerinde yaptığı araştırma, gençlerin 10'da 9'unun kişisel sorunlarının çözümü için internete başvurduğunu gösterdi.



İnternete başvuran gençlerden yalnızca üçte biri sorunun çözümü için annelerinden yardım isterken, 20'de biri babalarına danışıyor, yarısı ise sorunu bir arkadaşıyla paylaşıyor.



Sorunlarının çözümüne yardımcı olacağı gerekçesiyle internete başvuran gençlerin yarısından fazlası, istediği bilgiyi aldıktan sonra daha endişeli hale geldiğini söyledi.