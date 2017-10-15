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Kültür-Sanat

Gençler Renklerin Festivali'nde buluştu

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Buca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Renklerin Festivali'nde binlerce genç boya savaşa yaparak doyasıya eğlendi

15 Ekim 2017 22:09

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Buca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Renklerin Festivali\'nde binlerce genç boya savaşa yaparak doyasıya eğlendi.
Buca Belediyesi\'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Renklerin Festivali\'nde binlerce genç Buca Gölet\'te buluştu. Bir radyonun işbirliğiyle düzenlenen festivle Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da katılarak gençlerin coşkusuna ortak oldu. Festivalde gençlere yönelik projelerine değinen Başkan Piriştina, yeni bir gençlik merkezi açılacağının müjdesini verdi, \"Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi karşısında Tarık Akan Gençlik Merkezi\'nin bir benzerini açacağız. İşte bu renkler asla bizi ayıran değil, bizleri birleştiren renkler. Burada rengarekte çok güzelsiniz. Bu güzel tablonun parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yüzünüz hep gülsün, hep omuz omuza olun\" dedi.
Ardından çalınan müzikler eşliğinde gençler, yeteneklerini performans sahnesinde gösterdi. Festivalde rodeo, bungee jumping, paint ball gibi değişik etkinliklerde eğlenceli saatler yaşayan gençlerin coşkusuş, sıra boya savaşına geldiğinde doruğa ulaştı. Konser alanında aynı anda havaya atılan boyalarla alan bir anda rengarenk oldu. Festival Positive Live Project konseriyle sona erdi.

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