Gençler 'nette' bilgi vermekten çekinmiyor

T24 - McAfee araştırmasına göre, gençler 'nette' güvenliğini tehlikeye atacak bilgileri kolayca veriyor.



Yazılım şirketi McAfee’nin 10-17 yaş aralığındaki 1357 Amerikalı gençle yaptığı ‘Gençlerin İnternetteki Gizli Hayatları’ başlıklı araştırma, genç kullanıcıların online davranışlarıyla ilgili önemli bilgiler ortaya koydu. 4-17 Mayıs tarihlerinde yapılıp sonuçları yeni açıklanan anket tipi araştırmaya göre, birçok ülkede kanunen ‘çocuk’ kabul edilen bu erişimciler, internette, gerçek hayattaki bildiklerini unutarak kendilerini koruma refleksinden vazgeçiyor.



Erişimcilerin yüzde 69’u sosyal paylaşım sitelerinde anlık durumlarını paylaşırken bulundukları yerin bilgisini de iletiyor, yüzde 28’i gerçek hayatta tanımadığı kişilerle internette sohbet ediyor, yüzde 43’ü gerçek ismini, yüzde 24’ü e-mail adresini, yüzde 18’i fotoğrafını, yüzde 12’si de cep telefonu numarasını yabancı kişilerle paylaşıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 50’si ‘internetten taciz’ diye de tanımlanan ‘siber-zorbalık’ karşısında ne yapacağınıysa bilmiyor.





Evdeki bilgisayar çözüm değil



Araştırmaya göre, bu genç kullanıcıların yüzde 87’si internete evinin dışındaki mekânlardan, yüzde 54’ü arkadaşının/akrabasının evinden, yüzde 30’u cep telefonundan, yüzde 21’i oyun konsolundan bağlanıyor. Yüzde 23’ü şifresiz kablosuz ağ kullanıyor.



Gençler internete erişimde genellikle evin dışındaki mekânları kullandığı için ailelerin çocuklarını bu ortamda kontrol etmesi de imkânsızlaşıyor. Çocuklar internete arkadaşlarının evinden, internet kafelerden veya cep telefonları aracılığıyla da bağlanabildiği için artık ev bilgisayarını ortak yaşam alanında muhafaza etmek de çözüm olmuyor.



Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 42’si ailesine internette ne yaptığını söylemiyor, yüzde 36’sı ailesinin kendisini izlediğini bildiği zaman başka şeyler yapmayı tercih ediyor, yüzde 38’i ailesi odaya girdiğinde bulunduğu sayfayı kapatıyor, yüzde 32’si bilgisayarı kapatırken tarayıcısının geçmiş sayfa bilgilerini bile, ulaşılamaması için temizliyor.





Müzik, video, müstehcen içerik...



Gençlerin yüzde 27’si bilgisayarlarına zararlı yazılımlar bulaştırıyor, yüzde 62’si tarafından indirilen ya da izlenen tehlikeli içerikler bilgisayarları tehdit altında bırakıyor. Kullanıcıların yüzde 46’sının ücretsiz sitelerden müzik ya da video, yüzde 16’sının da müstehcen içerikler indirdiğini kabul ettiği araştırma, internette nasıl güvende olabilecekleri konusunda gençleri eğitmenin önemine vurgu yapıyor.





