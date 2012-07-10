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Yaşam

Gençler hangi konulara ilgisiz...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre, 15-24 yaş arası grubu oluşturan gençler en çok sendika, dernek faaliyetlerine ilgisiz

10 Temmuz 2012 15:21

TÜİK'in yaptığı araştırma, halkın toplumsal olaylara ve olgulara ilgi düzeyi hakkında çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmasına göre, 15-24 yaş arası grubu oluşturan gençler en çok sendika, dernek faaliyetlerine ilgisizken, 25-64 yaş grubunu oluşturan yetişkinlerin ilgi göstermedikleri alanların başında ise sırasıyla moda, sendika, dernek faaliyetleri ve siyaset geliyor.

Araştırmadan derlenen bilgilere göre, gençlerin yüzde 72'si sendika, dernek faaliyetlerine ilgisiz olduğunu belirtiyor. Sendika, dernek faaliyetlerinden sonra gençlerin en fazla ilgisiz olduğu alanların başında siyaset (yüzde 46) ve moda (yüzde 46) geliyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre, gençler ve yetişkinler en fazla dini konulara ilgi gösteriyor.

Gençler arasında ''dini konularla ilgiliyim'' diyenlerin oranı yüzde 65 iken, bunu yüzde 61 ile müziğe karşı ilgili olanlar ve yüzde 60 ile sağlık konularıyla ilgili olanlar izliyor.

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