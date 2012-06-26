Gençler en çok hangi diziyi izliyor?

Youth Republic ajansı tarafından 82 üniversitede 529 gencin katılımı ile online olarak yapılan ankete göre üniversiteli gençlerin en çok seyrettiği dizi %24’lük bir oran ile “Yalan Dünya”! “Kuzey Güney” ve “Leyla ile Mecnun” ise %9’ar oyla listede ikinci sırayı paylaşıyor.

16 -20 Nisan 2012 tarihleri arasında 82 üniversiteden %58’i erkek, %42’si kadın olmak üzere 529 genç ile online görüşülerek yapılan anket üniversiteli gençlerin favori dizilerini ortaya koydu. Listenin başında %24 oyla “Yalan Dünya” yer alıyor. Listenin ikinci sırasında ise %9’ar oyla “Kuzey Güney” ve “Leyla ile Mecnun” var. Bu dizileri %8’er oy ile “Behzat Ç” ve “Suskunlar”, %7 oyla “Muhteşem Yüzyıl”, %5 oyla “Kurtlar Vadisi”, %4 oyla “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, %3 oy ile “Adını Feriha Koydum”, %2 oy ile “Seksenler” ve %1 oy ile “Arka Sokaklar” izliyor. Youth Republic tarafından yapılan ankete katılan gençlerin %7’si ise yabancı dizileri izlediğini belirtiyor. “Diğer” diyenlerin oranı %10, hiç dizi izlemeyenlerin oranı ise %3.