Gençken kötü bir insan olduğunu söyleyen Mazhar Alanson: Tasavvufla tanışınca hepsi bitti

Türkiye’nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi, Kasım sayısı için Mazhar Alanson ile konuştu.

Mazhar Alanson, Tuhaf Dergi’nin Kasım sayısı için gerçekleştirilen sohbete, ilk gençlik yılları için, “Çok zor bir adamdım. Hatta kötü bir insan olduğumu bile söyleyebilirim.” diyen Alanson, “Fakat o süreçte çok ürettim. İlerleyen yıllarda, tasavvufla tanışınca hepsi bitti. Çünkü ahlakın ne kadar önemli olduğunu anladım. Gönül kırmanın kötülüğünü fark ettim.” dedi.

Otuzlu yaşlarında, çocuk sahibi olduktan sonra çok değiştiğini söyleyen Alanson, aynı dönem sufizmle de oldukça ilgili olduğunu ve ardından hayatının tamamen değiştiğini açıklıyor. Alanson, eğlenceli kolej anılarını, ailesi ve kendisiyle ilgili bilinmeyen detayları anlattığı sohbette, geçmişte kaybettiği babasını ve dostlarını da andı.

Tuhaf Dergi’nin Genel Yayın Yönetmeni Nurhak Kaya’nın gerçekleştirdiği sohbette, “Hiç kendine dair umutsuz olduğun ve kendine duyduğun inancı yitirdiğin bir dönem oldu mu Mazhar Abi?” sorusuna karşılık usta sanatçı, “Şarkımda da söylediğim gibi” diyerek ekledi:

“Benim hala umudum var

İsyan etsem de istediğim kadar

İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var”

Mazhar Alanson ile gerçekleştirilen özel sohbetin tamamı; Tuhaf Dergi Kasım sayısında…