T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Gençken kötü bir insan olduğunu söyleyen Mazhar Alanson: Tasavvufla tanışınca hepsi bitti

Mazhar Alanson, kolej anılarını, gençlikle olgunluk çağı arasındaki farkları, ailesi ve kendisiyle ilgili bilinmeyen detayları Tuhaf Dergi’ye anlattı

21 Kasım 2017 03:38

Türkiye’nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi, Kasım sayısı için Mazhar Alanson ile konuştu.

Mazhar Alanson, Tuhaf Dergi’nin Kasım sayısı için gerçekleştirilen sohbete, ilk gençlik yılları için, “Çok zor bir adamdım. Hatta kötü bir insan olduğumu bile söyleyebilirim.” diyen Alanson, “Fakat o süreçte çok ürettim. İlerleyen yıllarda, tasavvufla tanışınca hepsi bitti. Çünkü ahlakın ne kadar önemli olduğunu anladım. Gönül kırmanın kötülüğünü fark ettim.” dedi.

Otuzlu yaşlarında, çocuk sahibi olduktan sonra çok değiştiğini söyleyen Alanson, aynı dönem sufizmle de oldukça ilgili olduğunu ve ardından hayatının tamamen değiştiğini açıklıyor. Alanson, eğlenceli kolej anılarını, ailesi ve kendisiyle ilgili bilinmeyen detayları anlattığı sohbette, geçmişte kaybettiği babasını ve dostlarını da andı.

Tuhaf Dergi’nin Genel Yayın Yönetmeni Nurhak Kaya’nın gerçekleştirdiği sohbette, “Hiç kendine dair umutsuz olduğun ve kendine duyduğun inancı yitirdiğin bir dönem oldu mu Mazhar Abi?” sorusuna karşılık usta sanatçı, “Şarkımda da söylediğim gibi” diyerek ekledi:

“Benim hala umudum var

İsyan etsem de istediğim kadar

İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var”

Mazhar Alanson ile gerçekleştirilen özel sohbetin tamamı; Tuhaf Dergi Kasım sayısında…

 

ETİKETLER

tuhaf dersiMazhar Alansontasavvufsöyleşi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24