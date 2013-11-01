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Gençlerin evliliklerine 10 bin liraya varan teşvik kredisi geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin genç yaşta evlenecekler için teşvik kredisi vermeyi planladıklarını açıkladı

01 Kasım 2013 16:00

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Twitter ve Facebook hesaplarından 10 bin liraya kadar verilmesi planlanan evlilik teşvik kredisi ile ilgili açıklama yaptı. Şahin, "Krediden yararlanmak için evlenecek kişilerde üniversite mezunuysa 26 yaşından, üniversite mezunu değilse 24 yaşından küçük olma şartı aranacağını" duyurdu. 

Türkiye nüfusunun yaşlandığını belirten Bakan Şahin, genç yaşta yapılan evlilikleri teşvik etme amaçlarının doğum oranını yükseltmek olduğunu yazdı.

Şahin, henüz tasarı halinde olan teşvik kredisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

Tasarının son haline göre, krediden yararlanmak için evlenecek kişilerde üniversite mezunuysa 26 yaşından, üniversite mezunu değilse 24 yaşından küçük olma şartı aranacak.

Teşvik kredisinin geri ödemesinin ise şöyle olması planlanıyor:

- Kredi en fazla 10 bin TL olacak

- Kredi bir yıl geri ödemesiz toplam dört yılda ödenecek

- Çift ödeme süresinde çocuk sahibi olursa kredinin ödenmesi bir yıl ertelenecek

- Çiftlerden birinin yetim olması ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakım hizmetlerinden yararlanması, yurtlarında kalması halinde kredi 2 yıl geri ödemesiz toplam  5 yılda ödenecek.

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