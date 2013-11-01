Evli öğrencinin kredi borcu silinecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yeni evlenen gençlere 10 bin liraya kadar kredi verme kararının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da evli üniversite öğrencileri için harekete geçti.

Esra Serim ve İsmail Özyurt'un Habertürk gazetesinde yer alan haberine göre Bakanlık, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere verdiği aylık 280 TL öğrenim kredisi ve yurt ücretlerini, üniversite okurken evlenen öğrencilerden almayacak. Evlenen ve kredi borcu bulunan öğrencilerin de geçmişe dönük borçları silinecek. Öğrenciler böylece kişi başına 13 bin TL borçtan kurtulmuş olacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin evlilik cüzdan ile bakanlığa başvurması yeterli olacak. Bakanlığın belirlemelerine göre, yeni uygulamadan yaklaşık 3 bin üniversite öğrencisi yararlanacak.

Evliliği teşvik amacı taşıyan uygulama, üniversite öğrenimi devam ederken evlenen çiftlere önemli bir destek sağlayacak.

Öğrencilerin, üniversite yaşamları boyunca aldıkları öğrenim ve katkı kredisi bursa çevrilecek, ayrıca geçmişe dönük kredi borçları sıfırlanacak. Öğrenim hayatı bitene kadar evli öğrencilere burs verilecek. Evli üniversite öğrencisine yurt da ücretsiz olacak.

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