Genç tasarımcılar ödüllerini Arzu Kaprol’ün elinden aldı

İSTANBUL, (DHA)- OKAN Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri Cihad Sünbül ve Beril Özgün tasarladıkları çantalarla Premiere Vision İstanbul kapsamında düzenlenen \"Open Fashion Studio” isimli etkinlikte birinci seçildi. Genç tasarımcılar ödüllerini moda tasarımcısı Arzu Kaprol\'ün elinden aldı.

Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, CNR Expo Center’da gerçekleşen tekstil ve moda sektörünün önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision İstanbul\'a katıldı. Üniversitenin YKK işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Open Fashion Studio” isimli etkinlikte öğrencilerden oluşan dört ekip yaratıcılıklarını sergileme fırsatı buldu. Geleceğin tasarımcıları, Premiere Vision Moda Ekibi tarafından verilen Sonbahar-Kış 2018-2019 sezonu trend bilgileri çerçevesinde aksesuar üreticisi YKK’nın ürünlerini ve Premiere Vision İstanbul katılımcılarının kumaşlarını kullanarak çanta eskizleri ve prototipleri üzerinde çalıştı.

Ekiplerin çalışmaları, sektörün önde gelen uzmanlarından oluşan özel bir jüri tarafından değerlendirildi. Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol, Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız, Okan Üniversitesi Pazarlama Müdürü Engin Ertuğrul, YKK Yardımcı Direktörü Sabine Le Chateiler ve Premiere Vision Moda Departmanı Direktör Yardımcısı Sabine Le Chatelier’den oluşan jüri etkinlik sonunda kazanan projeyi A.Cihad Sünbül ve Beril Özgün’e ait çanta tasarımı olarak belirledi. Anastasiya Peskova, Simgenur Küs ve Ecem Yılmaz’dan oluşan takım en iyi dokuma fikri, Dilara Kurtboz, İnci Sürer ve Gülnihal Kaya’dan oluşan takım en iyi aksesuar kullanımı ve İrem Kırdemir ile Çağlam Selman ise yaratıcı konsept ödüllerinin sahibi oldu.

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