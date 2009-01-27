Genç sinemacılara uluslararası fırsat

Genç sinemacılar, ''Uluslararası İstanbul Film Festivali'' kapsamında düzenlenen ''Köprüde Buluşmalar Film Projesi Geliştirme Atölyesi''nde, projelerine uluslararası finansman sağlama fırsatı bulacak.



''Uluslararası İstanbul Film Festivali'' etkinlikleri kapsamında geçen yıl başlatılan ''Köprüde Buluşmalar Film Projesi Geliştirme Atölyesi'', genç sinemacıların projelerini sunacakları uluslararası bir platform oluşturmaya ve yapım sürecini başlatmaları için gerekli desteği bulmalarına olanak sağlıyor.



Bu yıl, ''28. Uluslararası İstanbul Film Festivali'' kapsamında 15-16 Nisan günlerinde yapılacak ''Köprüde Buluşmalar Film Projesi Geliştirme Atölyesi''nde, ''Arte'', ''Eurimages'', ''The Match Factory'' gibi uluslararası kuruluşlardan gelen temsilciler, proje sahipleriyle finansal plan hazırlama ve profesyonel platformlarda proje sunumu üzerine görüşecek.



Yapımcı Nida Karabol, yönetmen Yeşim Ustaoğlu, senarist-yönetmen Ümit Ünal ve uluslararası danışman Isabelle Fauvel'den oluşan seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmede, başvurular arasından seçilecek projeler, festival kapsamındaki ''Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi''ne katılmaya hak kazanacak.



Ayrıca, atölyenin ulusal ve uluslararası katılımcılarının yapacağı değerlendirmenin ardından birinci seçilen projeye, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 10 bin dolar para ödülü verilecek.



Türkiye'den uzun metrajlı film projelerine açık olacak atölye çalışmasına katılmak isteyen yönetmen ya da yapımcıların başvurularını, 9 Mart tarihine kadar ''onthebridge@iksv.org'' adlı internet adresine veya ''Uluslararası İstanbul Film Festivali''ne postayla göndermeleri gerekiyor.

