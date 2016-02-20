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Kültür-Sanat

'Genç Pehlivanlar'a Berlin'den ödül

Yoksul çocukların yatılı güreş okulundaki hayat mücadelesini anlatan film jüri özel mansiyon ödülü kazandı

20 Şubat 2016 21:35

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen yoksul çocukların Amasya'daki yatılı güreş okulundaki hayat mücadelesine odaklanan Mete Gümürhan'ın yönettiği 'Genç Pehlivanlar' belgeseli, 66. Berlin Film Festivali'nin Generation bölümünde jüri özel mansiyon ödülü kazandı.

Radikal’in haberine göre, ‘Genç Pehlivanlar’, Anadolu’nun küçük bir kentinde ( Amasya ) sıkışmış kalmış, güreşte elde edecekleri başarı ile kendilerine yeni bir yol çizmeye çalışan çocukların öyküsünü anlatıyor. Aslında hiçbirine ‘genç’ denemez, çünkü hayatın yükü omuzlarına çökmüş durumda. Amasya İbrahim Sezgin Güreş Eğitim Merkezi’nde yatılı kalan, genellikle düşük gelirli ailelerden gelen, güreş antremanlarının yanı sıra derslerinde de başarılı olmak zorunda olan değişik yaşlardan çocuklar var karşımızda. Antrenörleri çoğu zaman sevecen bir ağabey gibi ama gerektiği zaman sert de davranıyorlar, çünkü herkes başarı istiyor. Çocukların kiminin kilo almak için çok yemek yemesi gerekli, kimi de kilo vermek zorunda. Bir çocuğun tekrarlayan burun kanaması bir ay süreyle güreşmeye ara vermesine neden oluyor. Diğeri ailesini çok özlediği için evine dönmek istiyor. 

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