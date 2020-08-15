Genç Parti'nin başına geçen Hakan Uzan: Türkiye laiktir, laik kalacak!

2009 yılından bu yana yurtdışında yaşayan iş adamı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'nin genel başkanı seçilen Hakan Uzan da Euronews'a konuştu. İktidardan muhalefete herkesi eleştiren Hakan Uzan,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "bir diktatörlük" olduğunu, muhalefetin ise "bir arpa boyu yol ilerleyemediğini"söyledi.

Euronews'tan Beraat Gökkuş'a konuşan Hakan Uzan, abisi Cem Uzan'ın Genç Parti'nin "mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağı" yönündeki sözlerine benzer bir ifadeler kullanarak partisinin ittifaklara açık olduğunu söyledi. Uzan, ittifak çerçevesini de "Türk, Kürt herkesin kardeş olduğu laik ve güçlü bir Türkiye vizyonu" sözleriyle tanımladı. Hakan Uzan "Burada sen, ben tartışması olamaz. Cumhuriyet yıkılıyor. İttifak yapılması lazım" dedi.

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"Ekonomi ihracat ağırlıklı olmalı, sorun müsriflik"

Türkiye'nin dış politikası ve ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Uzan, ekonomi ile ilgili sorunun "müsriflik" olduğunu söyledi. Uzan ekonominin "ihracat ağırlıklı" olması gerektiğini vurgulayarak ABD Doları ve Euro kurunun Türkiye'de daha da artabileceğini belirtti.

Hakan Uzan Ayasofya'nın camiye çevrilmesinin ardından gündeme gelen "hilafet" tartışmaları ile ilgili ise "Türkiye laiktir. Laik kalacak. Bu benim için tartışmaya açık bir durum değildir" yanıtını verdi.