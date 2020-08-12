Cem Uzan: Doğru zamanda döneceğim; Genç Parti mutlaka bir ittifakın içinde yer alacak

2009 yılından bu yana yurtdışında yaşayan iş adamı Cem Uzan, kurucusu olduğu Genç Parti'nin olası bir seçimde “mutlaka bir ittifakın içinde yer alacağını” söyledi. Hakkında hapis cezası bulunan ve 11 yıldır Fransa’da yaşayan Uzan, bu ittifakın Millet (CHP, İYİ Parti, HDP) ve Cumhur İttifakı (Ak Parti, MHP) ya da “üçüncü bir ittifak da olabileceğini” belirtti.

euronews Türkçe’ye konuşan Uzan, Türkiye’de Uzan Grubu ile ilgili davalar ve el koymalar başlamadan önce yaptırdıkları anketlerde yüzde 20 oy aldıklarını dile getirerek, “O zamanın Başbakanı sayın Erdoğan Abant’ta Ak Parti’nin bir parti toplantısında ‘Tek rakibimiz Genç Parti ve Cem Uzan’dır’ diyordu” dedi.

ÇEAŞ ve KEPEZ elektrik şirketlerine “bir gecede” baskın yapıldığını savunan Cem Uzan, el koyma ile ilgili gerekli Bakanlar Kurulu kararının olaydan 4 gün sonra geldiğini öne sürdü.

Türkiye’de hakkında “zimmet” suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Uzan, “30 milyar-40 milyar dolarlık bir milli servet yağmalandı” dedi. Cem Uzan hakkında 2013 yılında verilen hapis ve 300 milyon dolar kadar para cezası, Fransız mahkemesinde davanın Türkiye’deki savcısının ve hakiminin karı koca olması sebebi ile uluslararası hukuka aykırı bulunmuştu.

Uzan, mallarına el konması ve hapis cezaları ile ilgili kendisine ve ailesine “iktidar” tarafından kumpas kurulduğunu belirtti. Cem Uzan, “Bu işin içinde birçok kişi var” dedi.

''Türkiye'ye uygun ve doğru zamanda döneceğim''

Türkiye’de yeniden yargılanma girişimlerinde bulunan Uzan, “Bu konuda çok aceleci değilim” ifadelerini kullandı. Uzan, Türkiye’ye geri dönüşü ile ilgili soruya “Uygun zamanda ve doğru zamanda” yanıtını verdi.

2 Temmuz’da Genç Parti Olağan Büyük Kongresi’ne sanal yolla katılıp manifesto okuyan Uzan, Türkiye’nin ekonomik kriz içinde olduğunu ifade edip “Bu 18 senenin ürünüdür” dedi. Uzan, “Doğu ve güneydoğuya baktığımız zaman oradaki insanlarımızın sorunları arasında önemli olarak ekonomik nedenler var” ifadelerini kullandı.

Eski medya patronu Uzan, Türkiye’de “ifade özgürlüğünün olduğunu söylemek pek mümkün değil” derken genel affın gerekliliğine vurgu yaptı. “Türkiye fabrika ayarlarına geri dönecek” ifadesini kullanan Uzan “esas olması gereken parlamenter sisteme dönüştür” şeklinde konuştu.