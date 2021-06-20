Genç oyuncu Avni Burak Yenice yaşamını yitirdi

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice, beyin damarındaki çatlama sonucu yaşamını yitirdi.

Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice, beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle yaşamını yitirdi. Yenice, 30 yaşındaydı.

Oyuncular Sendikası'ndan Avni Burak Yenice'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."