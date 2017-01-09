Genç müzisyenin 'Berklee' iddiasına üniversiteden yalanlama

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Hürriyet'e verdiği bir söyleşide Berklee College Of Music okulunda okuduğunu iddia eden genç müzisyen Uğur Akyürek’in, aslında o okulda okumadığını ortaya çıkardı.

Dünyaca ünlü birçok müzisyenin eğitim aldığı Berklee College Of Music okulunu bitiren Türk müzisyenlerin sayısının "iki elin parmakları kadar" olduğunu, hatırlatan Bildirici, "O nedenle genç müzisyen Uğur Akyürek’in, bir süre önce Hürriyet Kampüs ekinde yayınlanan söyleşide, bu okulda okuduğunu anlatması dikkat çekiciydi" dedi.

Uğur Akyürek, Hürriyet'e verdiği söyleşide “Konservatuvar keman bölümü sonrası Berklee College Of Music sinema ve film music scoring bölümü okudum. Sinemaya olan ilgim de burada pekişmiş oldu. Türkiye’ye döner dönmez sektöre besteler yapmaya başladım.” demişti.

Konunun peşine düşen Bildirici, Berklee College Of Music ile yazıştığını ve okuldan “Okulumuzda Uğur Akyürek adına bir kayıt bulunmamaktadır” yanıtı aldığını söyledi.

Faruk Bildirici, o araştırma sürecini şöyle anlattı:

"Akyürek’in, eğitimiyle ilgili olarak verdiği bu bilgi kişisel web sayfasında da tekrarlanıyordu; “2005 yılında ‘Berklee College Of Music’ okulunu kazandı ve ‘film music scoring’ üzerine eğitim aldı” deniyordu.

Fakat Boston’daki bu okulda eğitim almış bir Türk müzisyen beni arayarak, Akyürek’in verdiği bilginin doğru olmadığını öne sürdü. Okurlara yanlış bilgi verildiğini savunarak, bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Israrla da takip etti konuyu. Bir de adının gizli tutulmasını istedi.

Akyürek’in gazetede söylediklerini araştırmam ve sonuca ulaşmam biraz zaman aldı. Berklee College Of Music, gönderdiğim iletiye özetle “Okulumuzda Uğur Akyürek adına bir kayıt bulunmamaktadır” yanıtı verdi.

Bunun üzerine Uğur Akyürek’i arayarak, gazetede verdiği bilginin Berklee’den doğrulanmadığını aktardım. Okuldan gelen iletiyi de kendisine gönderdim. Berklee’de okuduğunu yineleyen Akyürek, böyle bir soruyla karşılaştığı için üzüldüğünü söyledi. Ardından kendisi okulla yazıştı; “Ödeme yapılan kredi kartındaki isimden bakınca sistemden bulabildiler” diyerek okuldan aldığı yanıtı bana gönderdi.

Gelen yanıt, ilkinden farklıydı ve Berklee Online’da “Film Scoring 101” dersini aldığını doğruluyordu. Ama Akyürek, Berklee College of Music’e devam ederek, oradan mezun olmamış, sadece online ders almıştı. Online ders almak için internetten kredi kartıyla ödeme yapmak yetiyordu.

Bu düşüncemi kendisine de aynen ilettim; “Gazeteye söylediklerinizden Berklee College’e girmeye hak kazandığınız, okula devam ettiğiniz ve oradan mezun olduğunuz anlamı çıkıyor. Siz de kabul edersiniz ki, bir okuldan mezun olmak ile ücretini ödeyerek 12 haftalık bir kurs programını internetten takip edip sertifika almak aynı şey değil.” Zaten kendisi istememe rağmen Berklee Online’dan aldığı sertifikayı da göndermedi bana.

Akyürek, “Bu kadar büyütecek bir şey değil, bu anlam çıkıyorsa fark etmedim. Sizin belirttiğiniz gibi bir algı benden çıkmıyor” dedi.

Eksik ve yanlış bilgilendirmeyi önlemek için bu yeni verileri de Hürriyet okurlarının değerlendirmesine sunuyorum."