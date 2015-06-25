Akıllı prezervatif üretildi!

İngiltere’nin Ilford kentindeki Isaac Newton Akademisi’nden öğrenciler cinsel yolla bulaşan hastalıklarla temas ettiğinde renk değiştiren bir prezervatif üretti.

Birce Bora’nın Hürriyet’te yer alan haberine göre; yaşları 13-14 olan Londra’daki 3 erkek öğrencinin yarattığı ve S.T.EYE adını verdiği prezervatifin içinde frengi ve klamidya gibi enfeksiyonları tanımaya programlanmış ufak bir gösterge bulunduğu ve bu göstergenin temas ettiği bakterinin türüne göre farklı renkler aldığı açıklandı.

İcatlarıyla Sağlık inovasyonu dalında TeenTech Ödülü kazanan öğrenciler konuyla ilgili yaptıkları basın açıklamasında “S.T.EYE sayesinde cinsel yolla bulaşan hastalıkları tespit etmek hiç olmadığı kadar kolay ve güvenli hale gelecek. İnsanlar doktora gitme gereği duymadan evlerinin rahatlığında taşıdıkları hastalıkları görüp hemen önlem alabilecek” dedi.

Genç mucitler, TeenTech öldülünü almayı başardıkları için Buckingham Sarayı’na gidip Kraliçe ile de bir araya gelecek.