Genç kız tweet atıp trenin önüne atladı

İngiltere’de geçen pazar günü tren raylarına atlayarak trajik şekilde intihar eden Tallulah Wilson isimli 15 yaşındaki kızın, intihar ve anoreksiya sitelerine girdiği ortaya çıkarıldı.

Tallulah’ın cesedi, başkent Londra’nın Aziz Pancras istasyonunda raylar üzerinde bulunmuştu. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, genç kız ölmeden önce anoreksiya ve self harming (kendini kasıtlı yaralama) sitelerine girdi, intiharla ilgili tweet’le attı. Ülkede şimdi bu tip sitelerin yasaklanması çağrısı yapılıyor.