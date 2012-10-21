T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Genç kız tweet atıp trenin önüne atladı

İngilizler, anoreksiya sitelerinin yasaklanması için çağrı yaptı

21 Ekim 2012 20:31

İngiltere’de geçen pazar günü tren raylarına atlayarak trajik şekilde intihar eden Tallulah Wilson isimli 15 yaşındaki kızın, intihar ve anoreksiya sitelerine girdiği ortaya çıkarıldı.

Tallulah’ın cesedi, başkent Londra’nın Aziz Pancras istasyonunda raylar üzerinde bulunmuştu. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, genç kız ölmeden önce anoreksiya ve self harming (kendini kasıtlı yaralama) sitelerine girdi, intiharla ilgili tweet’le attı. Ülkede şimdi bu tip sitelerin yasaklanması çağrısı yapılıyor.

ETİKETLER

ingiltereanoreksiyatweettallulah wilson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24