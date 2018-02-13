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"Genç kaynana şehvet uyandırır" demişti; İhsan Şenocak Diyanet'ten rütbesini beğenmediği için istifa etmiş

İFAM'daki çalışmalarını sürdürecek

13 Şubat 2018 13:20

'Pantolon giyen kadınlar cehenneme gidecek' ve 'Genç kaynana şehvet uyandırabilir, ebediyen haramdır' açıklamalarında bulunan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İlahiyatçı İhsan Şenocak, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etti. 'Pantolon' açıklamasının ardından Diyanet tarafından bir süre açığa alınan ve daha sonra göreve iade edilip Sinop'a atanan Şenocak, bu atamayı ‘tenzil-i rütbe’ olarak yorumlayıp istifa ettiği belirtildi.

TIKLAYIN - İhsan Şenocak: Genç kaynana şehvet uyandırabilir, ebediyen haramdır

Şenocak, soruşturmanın ardından Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi’ndeki görevine iade edilmiş, son olarak da Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı görevine getirilmişti. İhsan Şenocak, ‘tenzil-i rütbe’ olarak yorumlanan bu karara tepki olarak istifa etti.

Edinilen bilgiye göre İhsan Şenocak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevlerinden istifa ederek bir yandan da devam ettirdiği İFAM'daki çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

 

 

 

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