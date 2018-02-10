İhsan Şenocak: Genç kaynana şehvet uyandırabilir, ebediyen haramdır

İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi (İFAM) Kurucusu İhsan Şenocak, bir sohbeti esnasında genç kayınvalide olan kadınların şehvet uyandıracağını savunarak bunun erkeklere “ebediyen haram” olduğunu söyledi.

ABC Gazetesinin haberine göre, Şenocak, geçirdiği bir soruşturma sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığı açığa almıştı. Soruşturmanın nedeni ise açıklanmamıştı. Soruşturmanın ardından Şenocak Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeniden geri alınmıştı.

Şenocak, daha önceki bir sohbetinde de babalara seslenerek, şöyle konuştu:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak... Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme."