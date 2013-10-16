Genç kanser hastalarına güzellik tavsiyeleri

23 yaşındaki kanser hastası bir kadın, güzel görünmekle ilgili püf noktalarını blogunda 150 bin takipçisiyle paylaşıyor.

Laura Cannon, blogunda tedavi süreci ve bu tür süreçlerde nasıl güzel görünülebileceği hakkında bilgi sunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'nin tatil beldelerinden Salcombe'da yaşayan Cannon, meme kanseri nedeniyle kemoterapi görmüş ve çifte masektomi geçirmiş.

Cannon, "Laura Louise and her Naughty Disease" (Laura Louise ve Yaramaz Hastalığı) adlı blogunda, genç yaştaki diğer kanser hastalarına yardımcı olmayı ve hastalıkla mücadelesini "olabildiğince eğlenceli" kılmayı amaçladığını söylüyor.

Geçen yıl 22 Kasım günü teşhis konulmasından kısa bir süre sonra blogunu açan Cannon, kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybederken kızılderili saç modelini fotoğraflayıp takipçileriyle paylaşmış.

"Geriye baktığımda bunu gerçekten üzücü bir gün olarak hatırlamak istemedim" diye anlatıyor bunu. Saçı ve kaşları yeniden çıkan genç kadın, bugünlerde daha çok makyaj konusunda paylaşımlarda bulunuyor.

"Göz kalemi ve rimel sürebildiğimde sahiden güzel bir gündü. Kirpiklerim yokken yapmayı özlediğim bir şeydi."

Cannon, teşhis konulduğunda hastalığın ve tedavi sürecinin etkileriyle ilgili olarak internette arama yaptığında, gençler için yeterince tavsiye bulamadığını belirtiyor.

Biyoloji mezunu olan Cannon, blogun kendisi için de şifalı olduğu görüşünde.

"Dürüst olmak ve hikayeyi pozitif açıdan anlatmak oldukça özgürleştiriciydi. Öyle olmadığım zamanlar olsa da, böyle pozitif bir açıdan yaklaşmak istedim. Üzerinde odaklanacak bir şey, iyi bir kafa dağıtıcı."

Cannon'ı şimdi 5 haftalık bir radyoterapi bekliyor. Blogunda belirttiğine göre, canını en çok sıkan şey ise bu tedavi süresince ve bir süre sonrasında sıcak banyo yapamayacak olması.