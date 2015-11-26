Genç kadının organları 5 kişiye umut olacak

Bursa'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki S.Ş.'nin organları 5 kişiye umut olacak.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Bursa'da 23 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 2 çocuk annesi S.Ş., 5 kişiye hayat verecek. Beyin ölümü gerçekleşen S.Ş.'nin ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ailenin kararı üzerine Çekirge Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen gazetecilere açıklama yaptı. Didinen, "Aile olayın çok iyi bir değerlendirmesini yaptı. Çocuklarının, kızlarının eşlerinin organlarının başka genç hayatlara yeni hayatlar katmasına izin verdiler. Rahmetlinin ailesine baş sağlığı diliyoruz. Yakınlarını böyle bir karar verdikleri için hem kutluyoruz, hem de sabır diliyoruz. Hastanın karaciğeri, Malatya'ya gidecek acil çağrımız var. Böbreklerden biri Çanakkale'ye birisi de Bursa'da bir hastaya takılacak. Kornealar da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesinde kornea nakli bekleyen iki hastamıza nakledilecek. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı Yenişehir Havaalanı indi. Ameliyatın bitmesini bekliyoruz. Daha sonra ambulans uçakla Malatya'ya organı götürecek" dedi.

Son 10 günde beşinci organ bağışını aldıklarını hatırlatan Organ Nakli Bursa Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar, "Son on güne bakacak olursak vefat eden 5 hastamızın organları bağışlarla 15'ten fazla insana umut oldu. Öncelikle böyle yüce bir kararı verdikleri için biz ailelere teşekkür ediyoruz. Bugünkü hastanın organları ile yarın 5 hasta hayata tutunacak. Bursa'ya baktığınızda hakikatten çok başarılı bir bölge. Değerli çalışmalar var. Çok kaliteli koordinatörler var. Gerek genel sekreterliğimiz gerekse de Sağlık İl Müdürlüğümüz bu konuda çok ciddi destekleri oluyor. Son 5 yıla baktığımızda inanılmaz bir oranı yakalamış bulunmaktayız. Bursa için bizim için gurur verici bir tablo. Gece gündüz demeden organ nakli için çalışıyoruz. Başka insanlara umut, hayat olmak için çalışıyoruz. Bu başarıların en güzel sonucu da hayata tutunan kurtulan insanlar oluyor. Onları gürünce tüm yorgunluğumuz bütün çektiğimiz sıkıntıları unutuyoruz" diye konuştu.