Genç kadına dayak atıp videosunu paylaşan kişi tutuklandı

Kız arkadaşı olduğu iddia edilen genç kıza dayak atan ve bu görüntüleri kaydedip sosyal medyada yayınlayan Hasan K. tutuklandı. Hasan K. ile birlikte görülen 18 yaşın altındaki 3 çocuğun sorgusu ise savcılıkta devam ediyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi, Keçiören'de bir parkta abla-kardeşi darp ettiği iddiasıyla gözaltına almıştı. Hasan K, emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"Kendisini aldattığı" iddiasıyla kız arkadaşı ve ablasını dövdüğü belirtilen Hasan K, tutuklandı. Diğer iki kişinin işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'sinde sürdüğü öğrenildi.