Kız arkadaşını tekme tokat döven kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, ''kendisini aldattığı'' iddiasıyla, kız arkadaşını ve ablasını darp eden genç ile 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'deki bir parkta, kız arkadaşıyla ablasını darp edip, olayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan genç ve arkadaşlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, kız arkadaşını darp eden H.K. ile arkadaşı D.V. ve 18 yaşından küçük bir genci gözaltına aldı.

Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Emniyet'e başvurdu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, "Ankara'nın Göbeğinde Görülmemiş Şiddet" başlığıyla haberleştirilen olayla ilgili gerekli girişimlerde bulunularak, şiddet içerikli videoda yer alan şahıslar hakkında Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvurunun yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyada yer alan ve 'Ankara'nın Göbeğinde Görülmemiş Şiddet' başlığıyla haberleştirilen kadına şiddet olayına ilişkin olarak, konu Bakanlığımıza ulaştığı andan itibaren gerekli girişimlerde bulunuldu. Şiddet içerikli videoda yer alan şahıslara ilişkin olarak Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapıldı. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kararlı olan Bakanlığımızın, konunun takipçisi olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."