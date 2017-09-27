Genç kadın kalbinin delik olduğunu 33 yaşında öğrendi

Merve Dundar-Oral Okayben / İstanbul, 26 Eylül, (DHA)- Geçtiğimiz Ağustos ayında nefes alamama, yürüyememe gibi şikayetlerle doktora başvuran 33 yaşındaki Reyhan Yıldız, doğuştan kalbinin delik olduğunu öğrendi. Yıldız, zor bir sürecin ardından ameliyat olmaya karar verdi. Ameliyatının umduğundan daha kolay geçtiğini söyleyen Yıldız, operasyondan 1 hafta sonra taburcu oldu. Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Özkan ise hastanın göğüs kafesini yan taraftan açarak ameliyatı gerçekleştirdiklerini ve sadece 8 santimlik bir kesi açarak kalp deliğini kapattıklarını söyledi.

\"Bu kadar kolay olacağı aklıma gelmezdi\"

Hastalığını ilk öğrendiğinde çok endişelendiğini söyleyen Yıldız, \"Teşhis koyulduktan sonra anjiyo yöntemi ile tedavi olamayacağımı öğrendim ve tedirginliğim arttı. Çünkü ameliyat olmam şarttı. Bu kadar basit bir ameliyat geçireceğimi hiç tahmin etmedim. Çok kısa bir süre olmasına rağmen, şu anda kendimi çok huzurlu ve sağlıklı hissediyorum. Küçük bir kesi ile ameliyatı gerçekleştirdiler. Doktora olan güvenim de bu noktada çok önemliydi, diğer türlü bu kararı vermek çok zor\" dedi.

\"İlk başta ne kadar tedirginsem şimdi o kadar huzurluyum\"

Hastalığın ilk başta masum göründüğünü daha sonra kendini belli ettiğini dile getiren Yıldız, \"Kalbimin delik olduğunu öğrenene kadar 33 yaşına gelmiş oldum. Nefes alamama, yürüyememe gibi şikayetlerim vardı. Doktora gittiğimde tabii ki böyle bir şey beklemiyordum. Ama ilk başta ne kadar tedirgin olduysam şimdi o kadar huzurlu ve sağlıklıyım\" diye konuştu.

\"Kullandığımız yöntem Türkiye\'de yaygın değil\"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Bahçelievler Hastanesi\'nden Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Özkan ise kullanılan yöntemin yeni olmadığını ancak Türkiye\'de yaygın bir şekilde uygulanmadığını belirtti. Hastanın kalbinde büyük bir delik olduğunu ve bunun anjiyografik yöntemlerle kapatılma ihtimali olmadığını ifade eden Prof. Dr. Özkan, \"Bu nedenle hastamızı açık kalp ameliyatına almak zorunda kaldık. Hastamızın göğüs kafesini yan tarafından açarak 8 santimetrelik bir kesi ile ameliyatı gerçekleştirdik. Sadece küçük bir kesi ile bu operasyonu yapmak oldukça avantajlı. Göğüs kafesini açarak da kalp ameliyatları yapabiliyoruz ve buradaki kesilerin boyu da 4 santimetreye kadar düştü. Yandaki kesiler de giderek küçülüyor\" dedi.

\"Hastanın tanısı uygunsa alternatif kesiler tercih edilebilir\"

Hastanın tanısının cerrahi müdahaleyi yandan veya alternatif kesilerle yapmaya uygun olması durumunda bu yolun tercih edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, \"Hastanın durumu yan kesilere uygun değilse ve önden ameliyat yapmamız gerekiyorsa bile bu kesileri ufak tutuyoruz. Kemiği tam kesmeden ameliyatları yapabiliyoruz. Teknoloji ve tecrübe ile beraber müdahale edebildiğimiz hasta çeşitliliği artıyor ve hastaların yaşı giderek ufalıyor \"diye konuştu.

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