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Genç kadın banyoda bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu!

Genç kadının 3 çocuk annesi olduğu belirtildi

01 Nisan 2016 13:52

Konya'da 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Elveda Battal, evinin banyosunda 4 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Genç kadını gasp suçundan bir süre önce cezaevinden çıkan birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.İ.nin öldürmüş olabileceği şüphesi üzerinde duran polis, yakalamak için çalışma başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay önceki akşam saatlerinde Sahibi Ata Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartman sakinleri gece Elveda Battal'ın dairesinden kavga sesleri duydu.

Bir süre devam eden kavga sesleri daha sonra kesildi. 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Elveda Battal'ın çocuklarının ve kendisinin gün boyu evden çıkmamasından şüphelenen komşuları, durumu polise bildirdi.

Akşam saatlerinde eve gelen polis, kapıyı kimsenin açmaması üzerine çilingir yardımıyla eve girdi. Evde araştırma yapan ekipler Elveda Battal'ı banyoda 4 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının 3 çocuğunun da evde olmadığını belirledi.

Elveda Battal'ı gasp suçu işleyen ve yakın zamanda cezaevinden çıkan ve birlikte yaşadığı H.İ.'nin öldürüp çocukları da alarak kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde duran polis, yakalamak için çalışma başlattı.

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