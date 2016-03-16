Kadın cinayeti bitmiyor; genç kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü!

İzmir'in Bağlar ilçesinde 17 yaşındaki Sueda Üçoğlu, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki Uğur Ç., tarafından 'başkasıyla konuştuğu' gerekçesiyle pompalı tüfekle öldürüldü. Zanlının facebooktaki kişisel sayfasında, bir süre önce üzerinde tabanca resmi ve 'Affı olmayan tek suç ihanettir' yazısı bulunan paylaşımı dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Güney'in haberine göre, İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Ç., bir süre önce kendisinden ayrılan Sueda Üçoğlu'na konuşmak istediğini söyledi. Sokağa gelen Uğur Ç., Üçoğlu'nu bir başkasıyla konuşurken gördü. İddiaya göre Uğur Ç., 'Seni kimseye yar etmem' diye bağırıp pompalı tüfekle genç kıza ateş ederek, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Üçoğlu'nu ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen göğsünden yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Uğur Ç.'nin facebooktaki kişisel sayfasında, bir süre önce üzerinde tabanca resminin de bulunduğu, "Affı olmayan tek suç ihanettir" yazısı yer alan paylaşımı ve pompalı tüfekle poz verdiği fotoğrafları dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.