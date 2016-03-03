Erkekler Şubat'ta 23 kadın öldürüldü; kadına yönelik şiddette Marmara birinci sırada!

Erkekler Şubat’ta 23 kadın öldürdü. 16 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti, 73 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı. 26 kadına şiddet uyguladı/yaraladı, 11 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Şubat’ta 23 kadın öldürdü, 16 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti, 73 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı, 26 kadına şiddet uyguladı/yaraladı, 11 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

2016’nın ilk 2 ayında erkekler en az 53 kadın öldürdü, 23 kadın ve kız çocuğuna tecavüz etti, 94 kadına zorla seks işçiliği yaptırdı, 56 kadına şiddet uyguladı, 24 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

Cinayet

Erkekler Şubat’ta 23 kadın ve yanlarındaki 8 erkeği öldürdü. Öldürülen 2 kadının failleri ise henüz tespit edilemedi. Kadınların yüzde 26’sı boşanmak/ayrılmak istediği için, yüzde 8’i ilişki teklifini reddettikleri için öldürüldü.

Bir kadın uzaklaştırma kararına rağmen, bir kadın ise uzaklaştırma kararı için yaptığı başvuruya rağmen öldürüldü. Koruma kararına rağmen öldürülen kadın, cinayetten 10 gün önce kendisini kaçıran kocasından şikayetçi olmuş, bu olaydan 3 gün sonra yine darp ve ölümle tehdit edildiği için polise başvurmuştu.

Biri 81, biri 52 yaşındaki iki kadın tecavüze direndikleri için öldürüldü. Bir kadın ise kendisine laf atan erkeklerle, akrabaları arasında çıkan tartışmada tabancayla öldürüldü. Kurşunun hangi tarafın silahından çıktığı henüz belirlenemedi.

Her dört cinayetten biri sokak ortasında işlendi.

Kadın katillerinden biri küçük yaşta bir çocuğa tecavüzden 16 yıl hapis yatmış, bir diğer kadın katili ise daha önce tecavüz ve bir kadını yaralama suçundan 4 yıl hapis yatmıştı.

Kadınların yüzde 35’ini kocaları, yüzde 17’sini eski sevgilileri öldürdü: Bir kadını ağabeyi, dördünü akrabaları, dördünü eski sevgilileri, sekizini kocaları, birini sevgilisi, ikisini ilişki teklifini reddettiği erkekler öldürdü. Bir kadını vuran kurşunun akrabalarının mı tacizcilerin mi silahından çıktığı belirlenemedi. Bir kadını öldüren kişiyle tanışıklık derecesi haberlerde yer almadı.

Cinayetlerin yüzde 74’ü ateşli silahlarla işlendi: İki kadın bıçakla, bir kadın keserle, biri boğularak, biri cisimle darp edilerek, sekizi tüfekle, dokuzu tabancayla öldürüldü. Katillerin dördü intihar etti, ikisi intihara teşebbüs etti.

Kadın cinayetlerinin yaşandığı iller Adana (3), Aksaray (1), Amasya (1), Ankara (1), Antep (5), Bartın (1), Bursa, Denizli, Diyarbakır, İstanbul (3), İzmir (1), Karaman (1), Kastamonu (1), Tekirdağ (1) ve Tokat (1).

Tecavüz

Şubat ayında 16 kadın ve kız çocuğuna yönelik tecavüz vakası medyaya yansıdı. Tecavüze uğrayanların yüzde 19’u zihinsel engelli kadın ve kız çocuklarıydı. Tecavüz olaylarının yüzde 19’unda ise kadınlar fotoğrafla şantaj sonucu sistematik tecavüze maruz kaldı.

İki kız çocuğuna tecavüz eden spor eğitmeni, daha iyi bir voleybolcu olabilmesi ya da zayıflaması için birlikte olmaları gerektiğini söyledi. Evlenme teklifini reddettiği bir erkek tarafından kaçırılan bir kadın ise tecavüzden kurtulmak için 3. kattan atladı. Öğretmeninin tecavüzüne uğrayan bir kız çocuğu ise intihar etti.

Tecavüzcülerin yüzde 69’u kadınların/kız çocuklarının tanıdıkları erkeklerdi: Biri arkadaşı, ikisi spor eğitmenleri, biri eski sevgilisi, biri bir imam, biri komşusu, biri lise öğretmeni, biri kendini psikiyatrist olarak tanıtan bir erkek, biri teklifini reddettiği bir erkek, biri gittiği rehabilitasyon merkezinin servis şoförü, ikisi sosyal medyadan tanıştıkları erkekler, dördü ise tanımadıkları erkekler tarafından tecavüze uğradı.

Tecavüz olaylarının dördü kadınların alıkonulduğu mekanlarda, beşi evlerde, biri zorla götürüldüğü ıssız bir inşaat alanında, ikisi zorla götürüldüğü ormanlık alanda, ikisi otelde gerçekleşti. İki kadın tecavüzün ardından gasp edildi.

Tecavüze uğrayan kadınlar ve kız çocuklarının yaşları 12 ila 57, tecavüzcülerin yaşları 17 ila 62 arasında değişti.

Tecavüzlerin yaşandığı iller Adana (3), Aydın (1), Düzce (1), Edirne (1), İstanbul (5), İzmir (2), Kayseri (1), Kırıkkale (1) ve Tekirdağ (1).

Seks işçiliğine zorlama

Edirne (1), Kocaeli (9), Osmaniye (3) ve Van’da (60) ise toplam 73 kadına zorla seks işçiliği yaptırıldı. Bu kadınların 72’si T.C. vatandaşı değildi.

Şiddet – yaralama

Erkekler Şubat’ta en az 26 kadına şiddet uyguladı/yaraladı. Kadınların yüzde 38’i ölüme sebebiyet verebilecek yöntemlerleyaralandı.

Şiddet yaralama vakalarının yüzde 11,5’i koruma kararlarına rağmen gerçekleşti.

Eski sevgilisi tarafından alıkonularak “Seni burada öldüreceğim, sonun Münevver Karabulut gibi olacak. Cesedini parça parça edip gömeceğim, onun cesedini buldular ama seni kimse bulamayacak” diye tehdit edilen bir kadın, bu erkekten daha önce 7 kez şikayetçi olmuş, iki kez uzaklaştırma kararı çıkartmış ve erkek hakkında yaralama suçundan dava açılmıştı. Erkek son şiddet olayından sonra da serbest kaldı.

Kadınların yüzde 50’si kocalarından ve sevgililerinden şiddet gördü: Bir kadına akrabası, birine babası, birine damadı, üçüne eski kocaları, birine eski nişanlısı, birine eski sevgilisi, dokuzuna kocaları, ikisine komşuları, dördüne sevgilileri, üçüne tanımadıkları erkekler şiddet uyguladı/yaraladı.

Erkekler bir kadını balkondan attı, 14’ünü darp etti, birini kesici aletle, üçünü bıçakla, üçünü pompalı tüfekle, ikisini tabancayla yaraladı. İki kadın zorla alıkonuldu.

Şubat’ta şiddet yaralama vakalarının basına yansıdığı iller Adana (1), Aksaray (7), Amasya (1), Antalya (2), Aydın (2), Balıkesir (1), Edirne (1), Hatay (2), İstanbul (3), Konya (1), Muğla (1), Sakarya (1), Samsun (1) ve Yalova (1).

Taciz

Şubat’ta medyaya 11 kadın ve kız çocuğuna yönelik taciz olayı yansıdı. Tacizcilerin yüzde 27’sini mağdurların eğitmenleri oluşturdu: Üç kız çocuğuna eğitmenleri, bir kadına otel çalışanı, birine kayın biraderi, birine kendini doktor olarak tanıtan bir erkek, beşine ise tanımadıkları erkekler tacizde bulundu.

Taciz olaylarının biri asansörde, biri metrobüs durağında, biri evde, üçü kursta, biri parkta, biri sokakta, biri toplu taşımada yaşandı. Taciz olaylarının yaşandığı iller Adıyaman, Bursa, Eskişehir, İstanbul (5), Niğde ve Samsun (2).

En çok kadın cinayeti Marmara'da

Şubat’ta toplam 149 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Şiddet olaylarının yüzde 23,5’i Marmara, yüzde 10’u İç Anadolu, yüzde 5’i Ege, yüzde 10’u Akdeniz, yüzde 6’sı Karadeniz, yüzde 40’ı Doğu Anadolu, yüzde 4,6’sı Güneydoğu Anadolu’da gerçekleşti.

Doğu Anadolu’dan gelen 60 şiddet vakasının tamamı kadınların seks işçiliği yapmaya zorlanmasıyla ilgiliydi.