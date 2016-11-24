Genç girişimciler enerjiyi 'dönüştürme' yarışında

Gelecekte sanayi tesisleri ve fabrikalar tamamen ‘yeşil' olacak. Değerlendirilmeyen artık ısının yardımıyla gıda maddesi yerine geçen mikro organizmaların yetiştirildiği borular tesisleri çepeçevre saracak. Alman Enerji Ajansı (dena) tarafından düzenlenen Berlin'deki Enerji Dönüşümü kongresinde projesi tanıtılan Gunnar Mühlstädt kâğıda döktüğü vizyonunun sanayi temsilcilerinin ilgisini çekmesinden memnun olduğunu söylüyor.

İklim koruma randevusu

Yan masada genç bir işletme, bir enerji tröstü ve bir de termik tesis imalatçısının temsilcileri, şirketlerin çalışanlarına elektrikli otomobillerini şarj edebilmeleri için özel istasyon kurma mecburiyeti getirilip getirilemeyeceğini ve bu işten kimin para kazanacağını tartışıyorlar.

Kongre salonundaki bir başka masada oturanlar ise blockchain'in klasik enerji üreticilerini fuzuli kılıp kılmayacağını ve komşuların güneş panelinden elde edilen elektriği nasıl paylaşacaklarını konuşuyorlar.

Trump'a karşı ittifak

Konferans için ayrılan speeddating'in süresi öğleden sonra dolacağından katılımcılardan kısa zamanda çözüme götüren fikirler üretmeleri bekleniyor. Aynı zamanda iklimin korunması ve enerji dönüşümünün, Donald Trump'un ABD başkanlığına seçilmesiyle önem kazanmış olması da önemli rol oynuyor. Almanya Ekonomi Bakanlığı uzmanlarından Thorsten Herdan tavır belirlemek ve iklim düşmanı ilan edilen Trump'a direnmek ihtiyacının doğduğunu anlatıyor.

İnovasyonu görülür hale getirebilmek

Klasik aktörlerden ve enerji tröstlerinden hızlı değişim için itici güç olmaları beklenmiyor. Elektrik şirketleri artık eskisi gibi çok kazanmıyor. Alman enerji tröstlerinden Eon çareyi gelecek vaat eden genç kuruluşlara ortak olmakta arıyor.

Enerji Ajansı direktörü Andreas Kuhlmann, ‘enerji dönüşümünün ve iklimin korunmasının ancak inovasyonla küresel model haline getirilebileceğini' söylüyor. Hükümetlerin bu arayışı desteklemediği ülkelerde bu gibi önemli konular siyasi ajandaya dahil edilmiyor.

Alman Enerji Ajansı hükümetlere enerji alanındaki inovasyonla nasıl başarılı olunabileceğini göstermek amacıyla ‘Startup Energy Transition Award' adı altında bir mega proje başlattı. 20 ülkeden 50 şirketin finanse ettiği ‘enerji dönüşümü ödülünün' bütün dünyadaki inovasyon gücü yüksek startup'ların tanınmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

Amaç iletişim ve işbirliği

Proje kapsamında, çevreyle uyumlu şehircilik, ulaşımda akıllı çözümler, sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklimle barışık sanayi kollarının geliştirilmesi gibi alanlardaki orijinal projeler ödüllendirilecek. Temiz ve ucuz enerjiden herkesin yararlanabilmesini sağlayacak projelere özel ödül verilecek.

Kuhlmann amaçlarının ‘bu alanda uygulanabilir düşünce geliştirenler ile küresel enerji dönüşümünü finanse edebilecek çevreler arasında işbirliği başlatmak' ve ‘enerji dönüşümüyle ilgili yenilikçi fikirler arasında sürekli iletişimi sağlamak' olduğunu söylüyor. İnovasyon şebekesinin şimdiye kadarki baş aktörleri arasında Birleşmiş Milletler İklim Sekreterliği, Rocky Mountain Institute araştırma merkezi ve Fatih Birol'un başkanlığındaki Uluslararası Enerji Ajansı da bulunuyor.

Enerji dönüşümünün öncüsü Almanya

İşletmeci Felix Zhang şimdiye kadar enerji dönüşümünün öncülüğünü Almanya'nın üstlendiğini ve çevre dostu enerjinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak yaratıcı girişimlerin desteklenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Dokuz yıl önce Envision Energy şirketini kuran Zhang işletmesini kısa zamanda startup'luktan branşının büyükleriyle rekabet edebilecek hale getirmeyi başarmış.

Organizatörler başka genç girişimcilerin de büyüme imkânına kavuşabilmeleri için branş bünyesindeki sermaye transferine ağırlık veriyor. Ödüller 2017 yılında Berlin'de düzenlenecek olan enerji dönüşümü zirvesinde dağıtılacak. Buluşma sırasında, inovasyon ödülü alanları risk sermayesi yatırmaya gönüllü kişi, kuruluş ve bütün dünyadaki siyasi karar vericiler ile tanıştırmaya çalışılacak. Amaç, vakit henüz dolmadan yenilikçi projeleri hayata geçirebilmek olacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Paul-Christian Britz