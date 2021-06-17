Genç bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen yazar İbrahim Çolak'ın intiharışan ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı

İhtiyar Yayınevi sahibi yazar İbrahim Çolak'ı intihara teşvik ettiği iddiasıyla bir Twitter kullanıcısı hakkında başlatılan soruşturmada, takipsizlik kararı verildi.

Yazar Hasan Ali Toptaş'ın bir kadın tarafından tacizle suçlanmasının ardından İbrahim Çolak da, tacizle suçlanmıştı.

İbrahim Çolak, 11 Aralık'ta Twitter hesabından "İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam.

Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, ‘kendimize yakışanı yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum." notu bırakarak, yaşamına son vermişti.

Savcılık: Olay ölenin kendi fiili sonucunda meydana geldi

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Çolak'ın intiharının ardından, ifşa eden kadın hakkında intihara teşvik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Savcılık, İbrahim Çolak'ı intihara teşvik ettiği iddia edilen kadının ifadesinden sonra verdiği kararında, İbrahim Çolak'ın intiharında üçüncü bir kişinin katkı ve katılımını gösterir, dava açmaya yeterli kanıt bulunmadığını belirterek, "Bu olayın ölenin kendi fiil ve hareketi sonucu meydana geldiği, başkalarına atfı kabil kusur ve tesirinin bulunmadığı, kişinin ası sonucu öldüğü, bu aşamada ortada takibi gerekli bir suç veya suçlunun bulunmadığı anlaşılmakla, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi." ifadelerini kullandı.

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