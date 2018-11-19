Genç akademisyen Türkiye birincisi

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, yapay zeka kullanarak tasarladığı yangın algılama sistemi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen \'2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması\'nda Türkiye birincisi oldu. Yapay zekanın yangın algılamada hayata geçirilmesini sağlayan ürün; çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zeka ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sistemi olarak tanımlanıyor.

TÜBİTAK\'ın düzenlediği 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması sonuçlandı. Ürün Geliştirme Kategorisi\'nde 18 finaldeki projenin arasından birinciliği elde eden Mert Nakıp, ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından, üniversite öğrencilerini ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl düzenlenen Üniversite Proje Yarışmaları\'nın ilk etabı bu yıl bölgesel olarak gerçekleştirildi.

789 PROJE İKİNCİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

2018 yılında başvuruları değerlendirmeye alınan toplam 809 adet projeden ön değerlendirmeyi geçen 789 adet proje, ikinci değerlendirmeye alındı. Değerlendirmeler sonucunda seçilen projeler, 6 bölge merkezinde sergilendi. İzmir Bölge Sergisi\'nde Ege Bölgesi\'nin yanı sıra Bursa ve Eskişehir gibi illerin de aralarında olduğu toplam 13 ildeki üniversitelerin öğrencileri tarafından hazırlanan projeler yer aldı. Jürinin değerlendirmesi sonucu, 3 dalda, Bölge Birincisi seçilen projeler, diğer bölge finalistleri ile birlikte Türkiye finalinde yarışma hakkı kazandı. \'Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri\', \'Girişimcilik ve Yenilikçilik\' ve \'Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışmaları\'nda 6 bölgede birinci olan toplam 96 proje, Türkiye birinciliği için Ankara’daki final sergisinde yarıştı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Mert Nakıp, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş danışmanlığındaki bitirme projesi olarak sanayi iş birliğinde prototipini ürettiği yangın algılama sistemi ile TÜBİTAK 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması Ürün Geliştirme Kategorisi\'nde 18 proje arasından sıyrılarak, Türkiye birincisi oldu. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra TÜBİTAK’tan birçok üst düzey yetkilinin, rektörlerin, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin katıldığı final sergisinde ödüller de sahiplerini buldu. Mert Nakıp, birincilik ödülünü TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan aldı.

DAHA YÜKSEK YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ

Proje hakkında bilgi veren Mert Nakıp, piyasadaki yangın alarm sistemlerinin neredeyse tamamının yalnızca duman veya alevi algıladığını belirterek, \"EDS şirketinin danışmanlığında tasarladığım üründe, çeşitli sensörlerle gazları, dumanı, sıcaklığı, nemi algılayan ve bu verileri yapay zeka ile işleyip doğruluğu ve yangına tepki hızı daha yüksek bir yangın algılama sistemi oluşturmayı hedefledik. Proje, aynı zamanda TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programından da mali destek almayı başardı. Bu tarz sistemler Türkiye’de bulunmuyor ve yurt dışından getirtiliyor. Birkaç büyük firma dışında bu sistemin henüz yaygın olarak üretilmediği de göz önünde bulundurulursa ülkemize ve işbirliği ile prototipini ürettiğimiz firmaya ekonomik getiri sağlaması beklenmekte\" dedi.



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