Genar Başkanı Aktaş: Bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde 55.2'yle ipi göğüslüyor; İmamoğlu'nun tarzı beğenilmedi

"Pazar seçim olsa Türkiye hangi partiye oy verecek" araştırması yapan GENAR'ın başkanı İhsan Aktaş, “Bu Pazar seçim olsa Cumhur İttifakı 2 yıl içerisinde oyunu 2 puan arttırarak yüzde 55.2 oy oranı ile ipi göğüslüyor. En beğenilen lider ise en yakın rakibine 4 kat fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan" ifadelerini kullandı.

Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın haberine göre Aktaş, araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"AK Parti oyunu iki puan artırdı"

-Herkesin merak ettiği soru ile başlayalım. AK Parti'nin oy oranında 2018 yılından bu yana düşüş var mı?

Seçimlerden bu yana bu dönemde Cumhur ittifakı en yüksek seviyeye ulaştı. Son genel seçimlerde Cumhur ittifakının oy oranı yüzde 53.7 idi. Bugün yaptığımız araştırmada yüzde 55.2 sonucuna ulaştık. Bu da gösteriyor ki iki yıl içerisinde Cumhur İttifakı oy kaybetmediği gibi, oy oranını da 2 puan arttırmış görünüyor.

-2019 yerel seçimlerinde CHP'nin oy oranı neden günümüzde genel seçim kamuoyu araştırmalarına yansımıyor?

CHP'nin Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyük şehirleri alması genel siyasete de yansıyacağı bekleniyordu. Ancak seçimlerden hemen sonra yaptığımız araştırmada yereldeki bu sıçramanın genel seçimlere yeteri kadar etki etmeyeceği dikkatimizi çekmişti. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz.



AK Parti yerele yönetimlerde hizmet noktasında önemli aşamalar kaydetmişti. Bunun üzerine koyarak dikkat çekici bir belediyecilik hizmeti ortaya koymak çok zordu. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyesi şu ana kadar bu zoru başaramadı. Bir de şunun altını çizmekte fayda var. CHP'nin yereldeki oy oranı her zaman genel seçimlerin üzerindedir.

"Bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde 55.2"

-Bu Pazar seçim olsa Cumhur ittifakı ipi tek başına göğüsleyebilir diyebilir miyiz?

Seçimleri psikolojisi her dönemde farklı olabiliyor. Ancak bu Pazar günü seçim olsa Cumhur İttifakı'nın oy oranın yüzde 55.2 olduğunu, meclis çoğunluğunu elde edebileceğini ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçebileceğini söyleyebiliriz. Diğer partilerden de oy alacağını da düşünerek Cumhurbaşkanı'nın oy oranının biraz daha yüksek olduğunu bekleyebiliriz.

"İmamoğlu'nun tarzı beğenilmedi"

-2019 seçimlerinin parlayan yıldızı Ekrem İmamoğlu'ydu. Sizce beklenen performansı gösterebildi mi?

Kent meselelerine duyarlı bir insan olarak benim gözlemim şu. Geriye bıraktığımız bir yıl siyasi polemiklerle geçti. Hizmetler, yatırımlar ve sosyal meseleler gündem olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun siyaset ve hizmet anlayışı böyle gidecek gibi görünüyor. İstanbullular da bunun farkında. İstanbullunun gündemi ve beklentisi ile İmamoğlu'nun beklentisi ve gündemi çok farklı.

"CHP'nin yüzde 63'ü hükümetin pandemi sürecini başarılı buluyor"

- Muhalefet partilerine oy veren seçmen Pandemi sürecinde hükümetin performansını nasıl buluyor?

Türkiye kamuoyu hükümeti ve Sağlık Bakanlığını çok başarılı buluyor. Türkiye'nin yüzde 70'i Sağlık Bakanlığı'nın toplum ile paylaştığı verilerin güvenli olduğuna inanıyor. Yüzde 75'e Sağlık Bakanlığı'nı başarılı bulmaktadır. CHP seçmeninin yüzde 63'ü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı bulmaktadır.

"Erdoğan açık ara en beğenilen lider"

- Peki Türkiye'de en beğenilen siyasetçi kim?

10 siyasi lider arasında en beğenilen lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oranı yüzde 36.2. İkinci ismin beğeni oranı ise sadece yüzde 9. Önceden ikinci isimin yüzde 17'lere ulaştığını görüyorduk. Burada ikinci isim arasındaki fark 4 katına kadar çıkmış. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu nezdindeki gücünü ve etkisini ortaya koyuyor.

"CHP siyasi polemikten artık beslenemiyor"

- CHP'nin son dönemde içinde bulunduğu agresif tutum, darbe imaları, sert siyaset bu sıkışmışlıktan kaynaklanıyor olabilir mi?

Yerel seçimlerden elde ettikleri rüzgarın CHP'yi iktidara taşıyacağı bekleniyordu. Ancak karşı karşıya kalınan küresel meselelerde Hükümetin ortaya koyduğu başarı, Cumhur İttifakı'na olan desteği arttırmıştır. Burada CHP'nin siyaset tarzını da gözden geçirmesi gerekiyor. İyi işler yapıldığında bile siyasi polemik yaparsanız bir kıymeti olmuyor.

'Yeni partiler heyecan oluşturmadı'

- Deva Partisi ve Gelecek Partisi neden bir heyecan oluşturamadı?

Yeni kurulan partilerin bugünkü tabloda henüz bir varlık gösterememiş olduğu anlaşılıyor. Partiler kurulmadan önce belli oranda bir tartışma vardı. Ancak partiler kurulduktan sonra kadrolar ortaya çıkınca Türk siyasetine bir katkısının olmayacağı anlaşıldı. Zaten araştırma sonuçlarına baktığımızda da bugün için kamuyoyunun Deva ve Gelecek Partisi'ni dikkate almadığı anlaşılıyor. Zaten önümüzdeki seçimlerin AK Parti ile CHP arasında geçeceğini düşünürsek, bu partilerden kopmuş üçüncü partilere seçmenin yöneleceğini düşünmüyorum.