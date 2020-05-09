Gemini Rasathanesi, özel bir teknikle Jupiter'i net bir şekilde görüntüledi

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Gökbilimciler, "şanslı pozlama" isimli bir teknik kullanarak Jupiter'in şu ana kadar çekilen en yüksek çözünürlüklü görüntülerinden bazılarını kaydetti.

Hawaii'nin faal olmayan yanardağı Mana Kea'da yer alan Gemini Rasathanesi'nden çekilen görüntülerde 'su buzu' ve diğer sıvılardan oluşan bulutların etrafında meydana gelen fırtına sistemleri görünüyor. Görüntülerde gezegenin atmosferinin sıcak ve derin katmanları bulut örtüsünün aralıklarından görünüyor.

Görüntüleri alan araştırma ekibine liderlik eden Kaliforniya Üniversitesi'nden Michael Wong, "Gemini'yın verileri çok kritikti çünkü düzenli olarak Jupiter'in bulutlarını gözleme fırsatı tanıdı" dedi ve ekibin 'şanslı pozlama' isimli çok güçlü bir teknik kullandığını söyledi.

'Şanslı pozlama" tekniğinde Dünya'nın atmosferi sabitken birçok kısa süreli görüntü alınıyor ve sadece en net olanlar kullanılıyor.

Wong, "Bu görüntüler uzaydan alınanlarla rekabet edecek seviyede" diye konuştu.