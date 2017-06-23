Geliştirilen yeni malzeme kırılmayan akıllı cihaz devrini başlatabilir!

Birçok insan akıllı telefonunun camının kırılmasından ya da cihazının dayanıklı olmadığından şikayetçidir. Çünkü her ne kadar korunaklı ve kırılmaya dayanıklı oldukları iddia edilse de, halihazırdaki akıllı telefonların birçok parçası silikondan ve pahalı olmasına rağmen kolaylıkla kırılabilecek diğer malzemelerden yapılıyor. Bu sebeple bilim insanları, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere daha dayanıklı ve daha az maliyetli malzemelerin geliştirmenin yollarını arıyorlar.

Bilim Fili’nde yer alan habere göre, yapılan yeni bir çalışmada da bilim insanları, benzeri görülmemiş hızlarda elektriği iletebilen, hafif, dayanıklı ve üretimi kolay yeni dinamik hibrit cihazları geliştirmede önemli bir adım attılar. Araştırmacılar, yarı iletken molekül C60’ı, grafen ve hBN gibi katmanlı malzemelerle birleştirerek akıllı cihaz konseptinde devrim yaratacak benzersiz bir malzeme teknolojisi geliştirdiler.

Geliştirilen bu kombinasyon oldukça kullanışlı çünkü hBN ile grafene kararlılık, elektronik uyumluluk ve izolasyon şarjı sağlanırken C60 Güneş ışığını elektriğe dönüştürebiliyor. Bu kombinasyondan üretilmiş herhangi bir akıllı cihazın, doğal olarak materyallerde bulunmayan eşsiz özelliklerden faydalanması mümkün olabilir.

Van der Waals katıları olarak bilinen bu süreçte, bileşiklerin bir araya getirilmesi ve önceden belirlenmiş bir şekilde inşa edilmesi sağlanabiliyor. Bilim insanlarının bulguları, geliştirdikleri bu malzemenin silikonla benzer özelliklere sahip olduğunu fakat daha zor kırılmasına rağmen kimyasal kararlılığı, hafifliği ve esnekliği sunduğunu gösteriyor. Bu malzeme ile aynı zamanda cihazlar daha az enerji harcayacaklar ve dolayısıyla da daha uzun pil ömrüne de sahip olabilecekler. Bu proje başlangıçta Queen’s University’den Dr. Elton Santos’un hBN, grafen ve C60’ın bu şekilde bir araya getirilmesinin sonucunda yeni fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip bir katının oluşturulabileceğini öngördüğü simülasyonla başladı.

Daha sonra Dr. Santos bu projesini University of California’dan ve California St University’den bilim insanlarıyla paylaştı ve fikrin deney aşamasına geçilmiş oldu. Dr. Santos’un kuramı ile yapılan ilk deneyler çarpıcı bir şekilde eşleşiyordu. Yani böylesi bir malzemenin Dr. Santos’un öngördüğü doğrultuda geliştirilmesi mümkündü. ACS Nano dergisinde yayımlanan ve yeni malzemelerin keşfine kapı aralayan bu çalışma, yakın gelecekte kullandığımız elektronik cihazların malzeme yapısının büyük ölçüde değişmesine yol açabilir.

