Geliştirdikleri drone ile finale kaldılar

Filiz YILDIRIM/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören IQ\'su 130 ve üzeri olan özel yetenekli öğrenciler, olağanüstü hal durumunda haberleşmeyi sağlamak için geliştirdikleri drone ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları’nda finale kaldı. Son hazırlıklarını da tamamlayan öğrenciler, geliştirdikleri 7 kilogram yük taşıyabilerek 300 metre yol kat etme özelliğine sahip drone ile yarışmayı başarıyla tamamlamayı hedefliyor.

Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları için kolları sıvadı, yaklaşık 1 yıllık çalışmaları sonucu drone geliştirdi. 2 öğretmen ve 1 akademik danışman eşliğinde 7 kişilik bir ekip oluşturan bilim sanat merkezi öğrencileri, yaptıkları 4 kilogram ağırlığındaki dronu daha da geliştirerek, 7 kilogram yük taşıyabilmesi ve bu yükle havada 300 metre yol kat edebilmesini başardı. Yarışmalarda ön elemeleri başarıyla geçen yetenekli öğrenciler, İstanbul’daki TUBİTAK destekli uluslararası yarışmada final biletini de elde etme başarısını kazandı. Bilim sanat merkezinde hummalı bir çalışma içerisine giren genç ekip, son hazırlıklarını da tamamlayarak, geliştirdikleri drone ile yarışmayı başarıyla tamamlamaya odaklandı.

\'ETAPLAR BAŞARIYLA TAMAMLANDI\'

Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Abdulvahap Altın, öğrencilerinin TUBİTAK’ın düzenlemiş olduğu uluslararası yarışmada finale kaldıkları için gururlu olduklarını belirtti. Altın “TUBİTAK OHAL durumlarında haberleşmeyi veya ulaşımı sağlayan bir drone yapılmasını istedi. Burada eğitim alan çocuklarla 7 kişilik bir takım oluşturduk. Çocuklar burada yazılım dahil her türlü eğitimini aldı. TUBİTAK bizi belli aşamalardan geçirdi. İstanbul’da yapılacak finale kaldık. Final, 23 Eylül’de gerçekleşecek. Öğrencilerimiz tüm şartları ve aşamaları tamamladı” dedi

IQ’SU YÜKSEK ÖĞRENCİLER ALINIYOR

Bilim ve sanat merkezlerinin, kısa zamanda hızlı düşünüp, doğru cevap verebilecek çocuk aradığını da kaydeden Altın, “Bilim ve Sanat Merkezine yerleşme 3 aşamadan oluşuyor. İlkokul 1-2-3’üncü sınıf öğretmenleri sınıflarında özel yetenekli olarak düşündüğü, gördükleri öğrencilere e-okul sistemi üzerinden bir puanlama yapıyor. Öğrenci daha sonra bakanlık tarafından tablet tarama uygulamasına alınıyor. Belli puanı alan çocuklar özel yetenek sınavlarına alınıyor IQ\'su 130 ve üzeri olan çocuklar merkeze yerleşiyor. Türkiye genelinde 135, Trabzon’da bir tane okulumuz var” diye konuştu.

HEDEF FİNALDE BAŞARI

Projede takım kaptanı Ozan Mert Erol (18) ise \"Bu yıl OTDÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandım. Yaklaşık 3 yıldır lise İHA üzerine ekiple araştırmalar yapıyoruz. TUBİTAK’ın düzenlediği yarışmaya katılacağız. Drone ile çalışmalarımızı bilim ve sanat merkezinde sürdürüyoruz. Görevleri tamamladık, umarız finali de başarıyla tamamlarız” ifadesinde bulundu.

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