Geliştirdiği mobil uygulamadan 54 milyon dolar kazandı, evini satıp dünya turuna çıktı

Garret Gee, geliştirdiği tarayıcı uygulaması SCAN'i mobil mesajlaşma devi Snapchat’e 54 milyon dolara sattı. Bir anda zengin olan Gee, eşi ve iki çocuğunu olarak dünya turuna çıktı.

NTV'de yer alan habere göre geliştirdiğiuygulamayı Snapchat'e sattığında henüz Brigham Üniversitesi’nde öğrenci olan 25 yaşındaki Garret, 29 yaşındaki eşi Jessica ile Utah’daki mütevazi evlerinde oturup parayı nasıl kullanacaklarına dair olasılıkları değerlendirmeye başladı. Garret, bu süreci şöyle anlatıyor:

“Yeni bir ev ve araba almak kulağa doğru gelmedi, bunlara ihtiyacımız yoktu. Henüz gençtik, sağlığımız da yerindeydi ve eksikliğini hissettiğimiz çok fazla şey de yoktu.

Şirketi sattıkları parayı bankaya koyduktan sonra arabamızı ve eşyalarımızı satıp dünyayı mı dolaşsak diye birbirimize şaka yapmaya başladık. Nereye gidecektik? Ne yapacaktık? Ölmeden önce yapılacaklar listemize dünyayı gezmeyi de ekledik ve şaka bir anda gerçek oldu.”

Bankadaki milyon dolarlarına dokunmayan çift, otomobillerini ve sahip oldukları diğer eşyaları sattıktan sonra 45 bin dolar elde etti ve seyahatleri boyunca bu parayı kullanmaya karar verdi.

4 ay boyunca Güney Pasifik, Avustralya, Tayland ve Endonezya seyahatlerinin ardından şu anda Bali’de bir plajda zaman geçirmekle meşgul.

Thebucketlistfamily isimli bir de websitesi olan aile deneyimlerini buradan ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Tatillerde evlerine dönen Gee ailesinin bundan sonraki ilk hedefi de hak ettiğini düşündükleri 5 kişiye göz ameliyatı yaptırmak.

Bu karara da Garret’ın eşi Jessica’nın geçtiğimiz sene geçirdiği LASIC göz ameliyatından sonra varmışlar.

Jessica ameliyattan sonra dünyayı artık çok net gördüğünü ve böyle bir imkan varken de buna ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Seyahatleri boyunca mutluluğu daha az şeyle yakalayabildiklerinin altını çizen Garrett, “dünya görüşümüz değişti, artık çok daha açık fikirliyiz.

Başka kültürler hakkında bir çok şey öğrendik ve onların mutluluğu nerelerde bulduklarına tanık olduk.” diyerek hayatlarının nasıl değiştiğini anlatıyor.

Garret ve Jessica’nın ölmeden önce yapılacaklar listesinde sırada yeni şeyler var.



Jessica bir gün kendi sebze bahçesini oluşturmak, kızı Dorothy’ye balo elbisesi almak istiyor.

Garrett ise balinalarla yüzmek, Bermuda’da hazine avına katılmak ve bir deniz fenerinde yaşamanın peşinde.