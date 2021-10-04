Gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için daha sert hedefler talep etti

Glasgow COP26 iklim konferansından önceki son Birleşmiş Milletler (BM) oturumunda Milano'da gelişmekte olan ülkelerden yetkililer, karbon emisyonlarını azaltmak için daha sert hedefler ve iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla bütçe talep etti.

Birçok ülkeden yaklaşık 50 bakanın bir araya geldiği BM oturumunda, iklim değişikliği adına bir miktar ilerleme kaydedildiği duyuruldu. Ancak, gelişmekte olan ülkeler, zengin ülkelerin karbon azaltma planlarının, acilen iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bilim insanları, dünya sıcaklıklarının sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerine çıkmasına izin vermenin son derece tehlikeli olduğu konusunda uyarırken, karbon emisyonlarını azaltmak için yapılan planlamalar, dünyanın 2.7C'yi görebileceğini gösteriyor.

Karayip ülkesi Grenada'nın çevre bakanı Simon Steill, "1.1C'de zaten cehennemde gibi yaşıyoruz" dedi ve yürürlükteki planların, felaketi önlemek için yeterince iyi olmadığını savundu.

Orta Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Tosi Mpanu Mpanu gelişmiş ülkeler için, "1.5C'yi umursamıyorlar çünkü deniz seviyesinin yükselmesi durumunda deniz duvarları inşa etmek için yeterli ekipmanlara sahipler" ifadelerini kullandı.