Gelişimcilerden Hürriyet Gazetesi ve matbaasına ziyaret

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, \'Medya ve İletişim Sistemleri\' Bölümü, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Bülent Öner’in önderliğinde, Hürriyet Gazetesi ve DPC (Hürriyet) Matbaası\'nı ziyaret etti.

Ziyaret, öğrencilerin yanı sıra, akademik kadro ve idare kadro da katılım gösterdi. Ziyaretçiler, gazeteciliğin tarihsel gelişimi, Hürriyet Gazetesi’nin tarihi, basılı ve dijital gazetecilik, internet gazeteciliği gibi konularda bilgi edinirken, Hürriyet Gazetesi’nin çalışma ofislerini gözlemleyerek, fiziki koşullar ve işin gelişim süreçleri hakkında fikir sahibi oldu.

DPC Matbaası ziyareti sırasında ise gazete, dergi ve insertlerin basım süreci, öncelikle sunum olarak teorik biçimde öğrencilere aktarılırken sonrasında ise doğrudan baskı makinelerinin olduğu tüm kısım, firma yetkililerinin eşliğinde görülüp, gezilerek pratik olarak baskı ve dağıtım sürecinin nasıl işlediği konusunda bilgi sahibi olmaları sağlandı.

ÖĞRENCİLERİMİZ \'MUTFAĞI\' BİZZAT GÖRDÜ

Ziyaretin Hürriyet Gazetesi Kelebek ekibinin basım saatine denk getirildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Öner,“Bu DPC yönetiminin fevkalade ince bir jesti oldu bize. Öğrencilerimizin basılmış “taze” gazete kokusunu bizzat duymalarına ve “mutfağı” birebir görmelerine olanak sağladı. Hürriyet, geleceğin medya çalışanı adaylarına unutulmaz bir deneyim yaşattı” dedi.

Her iki kurumun da ziyareti sırasında son derece misafirperver bir şekilde karşılandıklarını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Öner, “Mesailerinden ödün vererek öğrencilerimize vakit ayıran Hürriyet Gazetesi ve DPC Matbaası ailelerine tüm özverili paylaşımları için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

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