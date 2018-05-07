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Eğitim

Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu'na Borsa İstanbul'dan ödül

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu (GFY), 3

07 Mayıs 2018 13:30

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu (GFY), 3. Borsa İstanbul Üniversiteler Buluşması’ndan ödülle döndü.

Dr. Öğr. Üyesi Gülgün Çiğdem’in önderliğinde, Borsa İstanbul’da düzenlenen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın tanıtıldığı etkinlikte \'Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası\' hakkında temel bilgiler verildi. Piyasalar hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlandığı etkinliğin sonunda üniversite öğrencileri arasında yarışma düzenlendi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda GFY Yönetim Kurulu Üyesi olan Besime Çamak, yarışmanın birincilik ödülüne layık görülerek, 2 hafta süren Borsa İstanbul Öğrenci Eğitim Programı’na katılma hakkı kazandı.

GFY üyeleri etkinlik sonrasında BIST seans salonunu ziyaret etti.

(FOTOĞRAF)

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