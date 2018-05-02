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Eğitim

Gelişim Finans ve Yatırım Topluluğu bahar karnavalı düzenledi

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü GFY Topluluğu bahar karnavalı düzenledi

02 Mayıs 2018 12:57

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü GFY Topluluğu bahar karnavalı düzenledi.

Topluluk üyelerinin, finansman, girişimcilik, networking, planlama, pazarlama, reklam, iletişim, problem çözme, halkla ilişkiler, takım çalışması gibi önemli konularda alan çalışması yapmasına imkan tanıyan karnavala öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem önderliğinde, araştırma görevlisi Burçin Yazar ve topluluğun başkanları Elif Çiğse Soyel ile Pınar Semiz’in katkıları ile gerçekleşen karnavalda, GFY akustik üyeleri de katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Karnavalda düzenlenen çuval yarışı, halat yarışı ve yumurta yarışında birinci gelenler, madalya ve sinema bileti almaya hak kazandı.

Yapılması planlanan tüm giderlerin çeşitli şekillerde temin edilmesi ile sıfır bütçe ile gerçekleşen karnavalı, geleneksel olarak düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, karnavalın işbaşı uygulamalı eğitim olarak da nitelendirilebileceğine vurgu yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

 

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