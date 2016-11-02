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Yaşam

Gelirlerini vahşice katledilen minik Irmak’ın ailesine bağışladılar

Manisa'da kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ın, Himmet A.tarafından tecavüze uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı

02 Kasım 2016 03:39

Manisa Alaşehir Belediyespor’un bu hafta oynadığı futbol ve voleybol karşılaşmalarının gelirleri, geçen haftalarda vahşice işlenen bir cinayete kurban giden minik Irmak’ın ailesine bağışlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dört yaşındaki Irmak K.'nin kaybolmasından sonra Himmet A., katıldığı televizyon programında minik kıza tecavüz ettiğini ardından eliyle boğduğunu itiraf etmişti. Talihsiz miniğin cesedine ulaşan polis, Himmet A. hakkında adli süreci başlatmıştı. Bu olay tüm Türkiye'yi ve Alaşehir halkını üzüntüye boğmuştu.

“Koruyamadığımız her çocuk bizim ayıbımız”

Sözcü'de yer alan habere göre, Alaşehir Belediyespor'un futbol takımı ve bayan voleybol takımı bu hafta oynadıkları karşılaşmaların gelirini Irmak'ın ailesine bağışladı. Voleybol takımı “Koruyamadığımız her çocuk bizim ayıbımız” yazan bir afişle sahaya çıkarken futbol takımı ise Irmak'ın adının yazdığı formalarla sahaya çıktı.

 

 

 

 

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