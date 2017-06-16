Gelinlik kolisi 9 kişiyi hastanelik etti

Muğla'da bir giyim mağazasına kargo görevlileri tarafından bırakılan ve içerisinde gelinlik bulunan üzeri ıslak koliden etrafa yayılan koku nedeniyle, aralarında mağaza çalışanları ile sağlık görevlilerinin bulunduğu 9 kişi zehirlendi. Olay sonrası mağaza karantina altına alınırken, zehirlenenler ise hastanedeki dekontaminasyon odasında yıkandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinin Şeyh Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasına, bugün öğle saatlerinde, kargo görevlileri tarafından bir üzerinde ıslaklık bulunan bir koli bırakıldı. İçerisinde gelinlik bulunan koliyi açan işyeri görevlileri, bir anda etrafa yayılan kokudan rahatsızlandı. Mağaza yetkilileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kokudan sağlık görevlileri de etkilendi. Kusma, mide bulantısı, burun ve göz yanması şikayeti bulunan mağaza çalışanları ile sağlık görevlileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 4'ü sağlıkçı 9 kişi hastanenin dekontaminasyon odasına teker teker alınarak, yıkandı.

UMKE ekipleri ise özel giysileri ile mağazanın hemen yanındaki pasaja konulan gelinlik ve kıyafetleri poşetlere doldurdu. Kıyafetlerin Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde inceleneceği öğrenilerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zehirlenmelerin kolinin üzerine dökülen bir kimyasaldan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.Muğla İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, olayla ilgili olarak hastaneye getirilen 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtip, "Zehirlenlere müdahale etmek isteyen sağlık görevlilerinden 4 kişi de zehirlendi. Hepsinin dekontaminasyon odasında yıkanma işlemi gerçekleşti. Şu an itibariyle gözetim altındalar. Kargoda talihsiz bir olay yaşandı" dedi.