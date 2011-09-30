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Gelinlere 18 yaş sınırı

“Gelinim Olur musun”un Macaristan versiyonuna, daha ikinci haftasında 18 yaş sınırı getirildi

30 Eylül 2011 03:00



 T24- “Gelinim Olur musun”un Macaristan versiyonuna, daha ikinci haftasında 18 yaş sınırı getirildi.



Hürriyet'in haberine göre, yayınlandığı her ülkede fenomen haline gelen Türk patentli “Gelinim Olur Musun?”, Balkanlar’da da rekora koşuyor. Farklı ülkelerde Semra Kaynana gibi pek çok farklı kaynana figürünü ortaya çıkaran yarışma, son olarak Macaristan seyircisini ekrana kilitledi. “Gelinim olur musun”, TV2 kanalında geçtiğimiz hafta yayına girdi.


Adaylar sınır tanımıyor


Ancak ilk bölümü izlenme rekorları kıran yarışmaya, ikinci haftasında 18 yaş sınırı getirildi. Hem adaylar arasındaki yakınlaşmalar hem de seksi gelin adaylarının rahat tavırları, evde tansiyonu yükseltti, kaynanaları da çileden çıkardı.

Birçok görüntüyü gündüz kuşağında yayınlayamayan kanal, söz konusu o görüntüleri gece yarısından sonra +18 ibaresiyle vermeye başladı.

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