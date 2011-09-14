-Gelinler bu yaz ''hasırı'' göremedi TRABZON (A.A) - 14.09.2011 - Altın fiyatlarının rekor seviyede yükselmesi üzerine özellikle Trabzon ve yöresinde düğünlerin vazgeçilmez takısı hasıra olan talep yüzde 50 civarında azaldı. Trabzon Kuyumcular Odası Başkanı Musa Başak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altın piyasasının son aylarda dalgalanma içerisinde olduğunu belirterek, ''Bugünlerde çok fazla olmamakla beraber dalgalanma yine devam ediyor. Aynı şekilde fiyatlarda bir istikrar yok. Altının gramının 70-80 liralar bazından 105-110 lira seviyesine çıkması bizleri de vatandaşı da çok olumsuz yönde etkiledi'' dedi. Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte ortalama bir hasır takımın maliyetinin 4-5 bin liradan, 10 bin liraya kadar yükseldiğini ifade eden Başak, ''Dolayısıyla bu artış halkımızın alım gücünü yarı yarıya düşürdü. Satışları olumsuz yönde etkiledi'' diye konuştu. Başak, özellikle Karadeniz yöresinde hasır takıların düğünlerin vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: ''Hasır bilezik, Kuyumcular Odası olarak coğrafi işaretini almamızdan sonra son yıllarda tüm Türkiye'ye yayıldı. Anadolu'da, İstanbul'da hasır artık istenilen takı haline geldi. Yurt dışı satışlarımız da hızla devam ederken birden maliyetin yükselmesi, bu emtiaya ulaşımı biraz zorlaştırdı. Trabzon'daki 35 atölyedeki hasır imalatçısı ciddi manada sıkıntı içinde, pazar bulma telaşı içerisinde. Belki düğün sezonunda bu pek hissedilmedi ama bu böyle giderse kış sezonunda ciddi manada sıkıntı hissedileceğini kara kara düşünüyoruz, 'nasıl bir geçiş dönemi olacak' diye.'' Vatandaşların 22 ayar altından hazırlanan hasırın, daha ucuz olması amacıyla 14 ayar altından hazırlanması yönünde talepleri bulunduğunu da anlatan Başak, ''Hasırın gramının ve ayarını düşürmek yönünde bir talep var. Hasırın genişliğini 17 koldan, 13-11 kola düşürerek bir şekilde yine de halkımıza ulaştırıyoruz'' dedi.