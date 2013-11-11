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Yaşam

Gelinin altınlarını çalan hırsız gelinin ağlamasına üzülüp teslim oldu

Gelinin altınlarını çalan hırsız: Gelinin gözyaşlarına üzüldüm. Üzüntüden elimi cama vurdum. Altınların yerini de söyleyeceğim

11 Kasım 2013 07:37

Adana'da, düğün salonuna giderken parkta hatıra fotoğrafı çektiren çiftin gelin otomobilini soyduğu iddiasıyla aranan şüphelilerden 26 yaşındaki Mehmet A. gelinin ağlamasına üzülüp teslim oldu.

Merkez Seyhan İlçesi'nde geçen 3 Kasım'da meydana gelen olayda, Kozan İlçesi'nde evlenen 26 yaşındaki Selman Demiryürek ile 25 yaşındaki Seda Demiryürek çifti, düğün salonuna gitmeden önce hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Merkez Seyhan İlçesi'nde nehir kıyısındakı Merkez Park'a gelen çift, park ettikleri otomobilden inip, fotoğraf çektirmeye başladı. Bir süre sonra geri dönen çift, otomobilin camının kırık olduğunu ve içinde 11 bin lira değerinde altın takıların bulunduğu çantanın çalındığını fark etti. Yeni evli çift, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelilerden 39 yaşındaki Reşit Ç.'yi, olaydan bir saat sonra yakaladı.

 

'Üzüntüden elimi cama vurdum'

 

 

Olayla ilgili çalışma devam ederken şüphelilerden Mehmet A. polise teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., "Televizyonda haberi izledim ve pişman oldum. Gelinin gözyaşlarına üzüldüm. Üzüntüden elimi cama vurdum. Altınların yerini de söyleyeceğim" dedi.

Şüpheli Mehmet A. bir süre önce inşaat halindeki binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.

 

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