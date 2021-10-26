Gelinim Mutfakta'nın sunucusu yine değişti

Demet Akalın'ın ayrılmasının ardından Gelinim Mutfakta'yı sunan Songül Karlı da programla yollarını ayırdı.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan yarışma programı 'Gelinim Mutfakta' sunucu kriziyle dikkat çekmiş, sezona Demet Akalın’ın sunuculuğunda başlayan programı, ünlü şarkıcının bırakması ile bir sunucu krizi yaşanmıştı.

Son olarak yapılan açıklamada mutfak her hafta bir ünlüye emanet edilecek denilmişti. İlk olarak da sunucu Songül Karlı olmuştu. 'Gelinim Mutfakta' yeni sunucusu Safiye Soyman oldu.