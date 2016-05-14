Gelenek sürüyor; Kavuk Rasim Öztekin'de

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a, Özkul'un da kendisine devrettiği Hasan Efendi'nin kavuğunu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'e verdi.

Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle kavuğu devreden Ferhan Şensoy, 1980'de Ortaoyuncular'ı, 1981'de de kendi üslûbunda oyuncular yetiştirmek için Nöbetçi Tiyatro'yu açtığını söyleyerek, Rasim Öztekin'in Nöbetçi Tiyatro'ya ilk katılanlardan biri olduğunu anlattı.

Şensoy, Öztekin'in sonraki yıllarda Ortaoyuncular'da profesyonel olarak da rol aldığını vurgulayarak, "Ondan sonra da Ortaoyuncular'ın bütün oyunlarında oynadı. Hatta ben askerlik görevimi yaparken, oynayamadığım iki oyun var. Rasim ara sıra yeri gelince, 'Ben Ortaoyuncular'da Ferhan'dan çok daha fazla oyun oynadım' diye gururla anlatırdı. Daha sonra da bu tiyatroda birlikte oynadık" ifadelerini kullandı.

Kavuğun ilk sahibi Hasan Efendi'nin de Ses Tiyatrosu'nda oynadığına dikkat çeken Şensoy, şöyle devam etti:

"Hasan Efendi'nin kavuğunu devrettiği çırağı İsmail Dümbüllü, bu tiyatroda oynamış. Münir Özkul meslek yıllarında bu tiyatroda, Ortaoyuncular'a katıldıktan sonra da bu tiyatroda oynadı. Rasim'le biz 20 küsûr yıldır bu tiyatroda oynuyoruz. Kavuk 100 yılı aşkın süredir Ses Tiyatrosu'ndan çıkmamış. Kavuk, Ses Tiyatrosu'nu seviyor. Bana emanet edilen bu kavuğu, Rasim Öztekin'e devretmekten gurur duyuyorum. 5. kavukluyu selamlıyorum."

Şensoy kavuğun müzeye gitmemesi gerektiğini ancak kendisinden sonra gelen kuşaklarda aklına gelen bir kavuklu adayı olmadığını belirterek, "Yeni kuşaklar, tiyatroya pek yüz vermiyorlar. Onlar, dizilerde ve reklamlarda oynamak istiyorlar. Arkamızdan gelen öyle bir ordu yok. Genel anlamda Türkiye'de tiyatro her gün daha küçülüyor" dedi.

Tiyatroculuğun yeni kuşaklara cazip gelmediğini ifade eden Şensoy, "Türk tiyatrosunun durumu gerçekten zor. Oradan kavuklu çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz. Gönlümüz ister ki biri çıksın da Rasim de ona devretsin ve gelenek sürsün isteriz ama bu konuda çok umutlu değilim. Ayrıca 27 yıldır, 'kime vereceksin, niye vermiyorsun, mezara mı götüreceksin' sorularıyla karşı karşıyayım. Bu gece rahat uyuyacağım. Rasim düşünsün" diye tamamladı.

"Kavuk müzeye gittiğinde anlamı kalmayacak, gelenek sürmeli"

Ferhan Şensoy'un elini öperek ve Şensoy'a sarılarak kavuğu devralan Öztekin de kariyerinde Beyoğlu'nun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Beyoğlu'nda gezerken bir okul buldum. Orada dünyaya bakışı, dünyayı yorumlamayı, bakış açılarını öğrendim. Yıllar sonra Beyoğlu'nda gezerken bir usta buldum kendime. Burada başöğretmenim Ferhan Şensoy olmak üzere bir çok usta, benim konservatuvarım oldu" dedi.

Rasim Öztekin, Şensoy'un çırağı olmaktan gurur duyduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Ben (kavuğu) çok çabuk devretmek isterim ki bu gelenek sürsün ve gerçekten bir gelenek haline gelsin. Bunu lâyık olana ve çabuk devrettiğim sürece bu gelenek sürecektir. Bu geleneğin sürmesi, daha önce bu kavuğu kazananlar için de iyi bir şey. Benden sonra bittiği zaman bu geleneğin bir anlamı kalmayacak çünkü. Kavuk müzeye gittiği zaman hiçbir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla bu geleneğin sürmesi lâzım."

"Nöbet değişimi"

Törene katılan usta sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul da, kavuğun Ferhan Şensoy'a verildiği günü hatırladığını ve babasının kavuğu devretmesini cân-ı gönülden desteklediklerini söyledi.

Özkul, kavuğun Ferhan Şensoy'a verilmesine çok sevindiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizce çok çok doğru bir karardı çünkü Ferhan Şensoy'un tiyatrosu çok özel bir tiyatro. Hem geleneksele yakın hem fütürist bir tiyatro diye düşünüyorum ben. Yani zamansız ve her zamana hitap edebilecek bir tiyatro. Ferhan Şensoy oyuncu ve yönetmen olarak çok önemli ama yazdığı metinlerle daha da çok önemli biri. Dolayısıyla tiyatroya çok kalıcı şeyler bıraktı. O zaman da doğru bir karar olduğuna inanmıştım ama bugün kavuğun Rasim ağabeye verilmesini ise bir ustadan bir ustaya geçmesi gibi değil de bir nöbet değişimi gibi görüyorum. Babam Ferhan ağabeye verdi ama Ferhan ağabey nezdinde bütün Ortaoyuncular'a verdi. Zaten bugüne kadar aynı zamanda Rasim ağabeyin ve Baykal Kent'indi. Bu tiyatroda babamla ya da babamsız rol almış herkesindi kavuk. Bundan sonra sorumluluğunu Rasim ağabey taşıyacak. Kararları o verecek."

Törende Ferhan Şensoy, Tuncel Kurtiz, Baykal Kent ve Rasim Öztekin'in 2000 yılında oynadığı "Çok Tuhaf Soruşturma" isimli oyundan bir bölüm videodan yayınladı. Oyunun kısa bir bölümünü de Şensoy ile Öztekin sahnede sergiledi.

Öztekin'in Düğün Dernek filmindeki rol arkadaşları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile Aydın Boysan, Birol Güven, Derya Baykal, Pelin Öztekin, Zeliha Berksoy, Mete Horozoğlu ve Ulvi Alacakaptan gibi ünlü isimler de töreni izleyenler arasında yer aldı.