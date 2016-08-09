Gelen ihbar üzerine 'olay yeri'ne giden polis, yaşlı çifte makarna yapıp geri döndü

İtalyan polisi, 2 Ağustos Salı günü bir ihbar üzerine Roma’nın Appio bölgesindeki bir apartmana ulaştı. Komşular bir daireden yüksek seste ağlama, bağırış sesleri geldiğini bildirmişti polise. Dört polis memuru daireye girdiğinde 84 yaşındaki Jole ve 94 yaşındaki kocası Michele’e “merhaba” dedi. İçeride herhangi bir suç işlenmemiş gibi görünüyordu. Ne biri birine zarar vermiş, ne de daireye bir hırsız girmişti.

N'olmuş'ta yayımlanan habere göre, Jole ve Michele televizyon izlerken birden ağlamaya başlamıştı. Jole, kocası Michele’e televizyonda neden bu kadar nefret dolu haberler olduğunu sorduğunda ikisi de daha kötü hissetmiş; Jole o kadar yüksek sesle ağlamaya devam etmişti ki apartmanda birisi polisi durumdan haberdar etmişti.

Yaklaşık 70 yıldır evli çift uzun süredir evden çık(a)mamış, polise ifade ettiklerine göre çiftin ziyaretine de kimse gelmemişti. Komşuların pek çoğunun da yaz tatilinde olduğu bir akşam şehrin yalnızlığı çiftin yalnızlığını körüklemiş, Jole ve Michele’i belki de hiç olmadığı kadar kötü hissettirmişti.

Daireye gelen polis memurları mutfak masasında biraz kalmış üzümden başka bir şey bulamadı. Çiftin sağlık durumunu kontrol ettirmek için çağırdıkları ambulans daireye ulaşıncaya kadar memurlardan biri çifte makarna yapmaya karar verdi. Tereyağlı, parmesan peynirli makarnayı çift mutlulukla yerken memurlar çiftle sohbete koyuldu.

Yaşanan ilginç gelişmeyi Facebook sayfasında paylaşan Roma Polis Merkezi‘nin ifadesine göre çift, konuk ettiği memurlara birlikte geçen bir hayata rağmen bazen çok yalnız hissettiklerinden bahsetmiş. Onlara eşlik eden tek şeyin televizyon olduğunu söylemiş. Daireye ulaşan ve çiftle tanışan polisler, rapor edecek bir suçun ya da dolduracak herhangi bir formun olmadığını ama o gece normaldekinden zor bir görevi üstlendiklerini ifade ediyor: Biraz sıcaklığa ve ilgiye ihtiyaç duyan yaşlı bir çifti iyi hissettirmek.